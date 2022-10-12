5 вещей, которые нужно знать о коллекции Alexander McQueen

Сегодня мы готовы разделить ключевые моменты с показа Alexander McQueen сезона весна/лето 2023, который проходил в гигантском пузыре. Модный бренд не перестаёт удивлять своими инновационными решениями, а нам остаётся лишь оценить смелый выбор. Вспоминаем 5 самых ярких моментов этого шоу, которое точно оставило след в памяти у требовательной аудитории.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Показ был посвящён сознанию

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Шоу Alexander McQueen проходило внутри огромного прозрачного пузыря, но послание Сары Бёртон для этого момента было далеко не самым изолированным. «Речь идёт о том, чтобы видеть вещи и не ходить с закрытыми глазами — видеть друг друга! Видеть человечество, узнавать друг друга и заботиться друг о друге», — сказала дизайнер после показа. В отличие от других модельеров, которые перенесли свои показы в Лондоне после смерти королевы, Бёртон всегда планировала провести презентацию вне расписания Недели моды. По её словам, она просто наслаждается свободой, которая приходит с этим, но сложно было не почувствовать что-то особенное. Послание модельера напомнило об уроках осознанности и сплочённости, которые мы усваивали в период изоляции. Однако теперь они будто улетучиваются из головы в суете постпандемической жизни.

Множество глаз

Отправной точкой для создания коллекции послужила выставка Moving to Mars, организованная Музеем дизайна незадолго до пандемии. «В конце экспозиции музея была фотография Земли, и это оказался самый прекрасный снимок. Он заставлял задуматься: на самом деле, у нас есть всё, главное, чтобы каждый просто открыл глаза и увидел, как много прекрасного есть в этом мире, в котором мы живём», — сказала Бёртон.

Это вдохновило модный дом на создание одежды, украшенной глазом как символом сознания: платья в форме бабочки из полифайеля с принтом в виде глаза, костюмы, напоминающие доспехи из вискозного кади с принтом в виде глаза, а также боди-комбинезон из чёрной сетки с глазом, вышитым атласной строчкой, пайетками и кристаллами. «Это действительно о том, как найти человечность в эти очень трудные времена, в которые мы живём. Именно это и символизирует глаз. Это самый уникальный символ человечности», — размышляет Сара Бёртон.

Вышивки Иеронима Босха

Формируя свой взгляд на Землю, Сара обратилась к картинам Иеронима Босха времён эпохи Возрождения, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения. Оживлённые, ёмкие композиции художника вступают в диалог с мотивом глаза, который практически заставляет вас присмотреться. «Когда вы смотрите на эти триптихи и картины, они так прекрасны. Но если присмотреться очень внимательно, там ведётся очень мрачное повествование. Странное сопоставление того, что человечество ведёт себя одним образом, а природа — другим. Такое ощущение, что мы находимся в другой тёмной эпохе. Это то, на что мы всегда обращали внимание в McQueen: жизнь, разрушение, красота», — сказала модельер, имея в виду события, наступившие после пандемии.

Сара Бёртон вернула нашумевшие заниженные брюки «бамстер»

В своём стремлении заставить нас смотреть друг на друга, Бертон использовала безотказный приём. Обратившись к ностальгической сексуальности, она вновь воскресила чёрные шерстяные брюки-бамстеры 1994 года, модель с экстремально низкой посадкой из эпохи нулевых. Для Маккуина, как и для Бёртон, это всегда было связано с расширением прав и возможностей. «Как одеть женщину, чтобы расширить её возможности в те времена, в которые мы живём? Как играть с пропорциями тела? Как показать что-то, не делая это совершенно открыто? Как сделать это тонко? Речь всегда идёт о женщине, одевающейся для женщины. Это не мужской взгляд. Я хотела, чтобы всё было очень точно скроено и не было много украшений», — сказала дизайнер.

Тот самый пузырь с шоу получил вторую жизнь