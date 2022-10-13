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1 час назад

Названы главные модные тренды на весну и лето 2023 года

Lenta.ru

Редакторы журнала Marie Claire назвали главные модные тренды на весну и лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы главные модные тренды на весну и лето 2023 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Актуальными станут изделия из кружева, а также наряды, украшенные пайетками, которые были представлены на показах таких марок, как Tom Ford, Chanel, Michael Kors, Burberry, Dior, Dolce & Gabbana и Stella McCartney. В то же время в список вошли платья без бретелей, юбки с заниженной талией, полностью джинсовые образы, а также оформление бахромой и плиссе, отметили эксперты. Кроме того, популярности не утратят брюки карго и кожаные платья.

В свою очередь, сохранится тренд на откровенность. По словам журналистов, в теплое время года будут лидировать полупрозрачные предметы гардероба, мини-юбки, а также кроп-топы, корсеты, одежда с вырезами и изделия, обнажающие живот. Подобные наряды включили в свои коллекции бренды Dior, Miu Miu, Coperni, Chloe и Givenchy.

Мода,Chanel,
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