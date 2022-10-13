Названы главные модные тренды на весну и лето 2023 года

Актуальными станут изделия из кружева, а также наряды, украшенные пайетками, которые были представлены на показах таких марок, как Tom Ford, Chanel, Michael Kors, Burberry, Dior, Dolce & Gabbana и Stella McCartney. В то же время в список вошли платья без бретелей, юбки с заниженной талией, полностью джинсовые образы, а также оформление бахромой и плиссе, отметили эксперты. Кроме того, популярности не утратят брюки карго и кожаные платья.