Названы трендовые кроссовки на 2023 год

В грядущем году актуальными станут данные изделия в стиле ретро. В качестве примера эксперт привела модель Samba марки Adidas, а также фасон Gazelle, созданный брендом в коллаборации с компанией Gucci. Предполагается, что лидировать будут кроссовки New Balance 550, впервые выпущенные в 1989 году как баскетбольная обувь, и кроссовки, изготовленные из переработанных материалов. Последние представлены в коллекции датского дизайнера Сесиль Бансен, которая сотрудничала с японской маркой спортивной обуви и одежды Asics, отметила журналистка.