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44 минуты назад

Названы трендовые кроссовки на 2023 год

Lenta.ru

Редактор модного портала Who What Wear Максин Эггенбергер назвала трендовые кроссовки на 2023 год. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы трендовые кроссовки на 2023 год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В грядущем году актуальными станут данные изделия в стиле ретро. В качестве примера эксперт привела модель Samba марки Adidas, а также фасон Gazelle, созданный брендом в коллаборации с компанией Gucci. Предполагается, что лидировать будут кроссовки New Balance 550, впервые выпущенные в 1989 году как баскетбольная обувь, и кроссовки, изготовленные из переработанных материалов. Последние представлены в коллекции датского дизайнера Сесиль Бансен, которая сотрудничала с японской маркой спортивной обуви и одежды Asics, отметила журналистка.

Кроме того, модными окажутся трекинговые кроссовки и обувь с футуристическим дизайном. В завершение Эггенбергер упомянула модель Nike Air Force 1, которая, по ее словам, является универсальной.

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