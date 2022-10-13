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2 часа назад

Стилист назвала 8 ошибок, которые совершает каждая женщина

РИА "ФедералПресс"

Стиль – это не только одежда и внешний вид, это еще и способ общения с миром. Стилист Юлия Кость назвала 8 ошибок, которые женщины постоянно допускают.

Стилист назвала 8 ошибок, которые совершает каждая женщина
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Даже если вам кажется, что в моде не может быть никаких запретов, этикет часто диктует нам свои правила», – пишет Marie Claire.

Нельзя поправлять макияж на глазах у посторонних, для этого есть специально отведенные места. Также дурной тон – это носить резинку для волос на руке, это же не браслет.

Очки на волосах – это тоже запрещенное действие. Во-первых, так растягиваются дужки, а во-вторых, это показатель лени – не хочется тянуться в сумку за чехлом.

Юлия Кость порекомендовала женщинам скрывать одеждой зону подмышек. Также она считает, что телесные колготки нужно подбирать тщательно, иначе есть риск оказаться иконой антистиля. В тон кожи и без блеска – секрет идеальных колготок.

Неухоженная одежда – это верх неряшества. Если вещи изнашиваются, рвутся, на них появляются катышки, – знак того, что нужно срочно от них избавиться.

Неуместно использовать яркий парфюм в первой половине дня. Кроме того, уместным должен быть и макияж: в офисе лучше обойтись нюдовыми оттенками, а вот на вечеринку можно сделать «боевой раскрас», но опять же в меру.

Мода,
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