Перечислены главные тренды нижнего белья

Названы самые трендовые модели нижнего белья.
Соответствующую публикацию сделала журналистка Надежда Стрелец в своем Telegram-канале "Стрелец-Молодец".
"Забудьте про комплекты в духе Victoria's Secret. Пуш-ап и стразы — в прошлом. Сегодня не надо выбирать между сексуальностью и комфортом. Актуальны только лаконичные простые полуспортивные комплекты с мягкой чашкой на косточке или резинке", — рассказала Надежда Стрелец.
Журналистка рекомендует отказаться от атласных комплектов в пользу хлопковых и присмотреться к моделям "не кричащих" цветов — черного, белого и любых оттенков пастельной палитры.
"Вместо бра с поролоном и силиконовыми вставками — специальный бралетт. Вместо стрингов — трусы с высокой талией в стиле ретро", — добавила она.
В подтверждение своих слов Надежда Стрелец вспомнила рекламные кампании популярных брендов, в том числе марки Ким Кардашьян SKIMS.
"Абсолютная естественность: растяжки и складки у моделей намеренно почти не ретушируют, снимают девушек от XXS до XXXL. Кружева нет ни у кого — все модели анатомической формы, гладкие или в рубчик", — отметила она.