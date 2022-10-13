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24 минуты назад

Перечислены главные тренды нижнего белья

Газета.Ru

Названы самые трендовые модели нижнего белья.

Перечислены главные тренды нижнего белья
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Соответствующую публикацию сделала журналистка Надежда Стрелец в своем Telegram-канале "Стрелец-Молодец".

"Забудьте про комплекты в духе Victoria's Secret. Пуш-ап и стразы — в прошлом. Сегодня не надо выбирать между сексуальностью и комфортом. Актуальны только лаконичные простые полуспортивные комплекты с мягкой чашкой на косточке или резинке", — рассказала Надежда Стрелец.

Журналистка рекомендует отказаться от атласных комплектов в пользу хлопковых и присмотреться к моделям "не кричащих" цветов — черного, белого и любых оттенков пастельной палитры.

"Вместо бра с поролоном и силиконовыми вставками — специальный бралетт. Вместо стрингов — трусы с высокой талией в стиле ретро", — добавила она.

В подтверждение своих слов Надежда Стрелец вспомнила рекламные кампании популярных брендов, в том числе марки Ким Кардашьян SKIMS.

"Абсолютная естественность: растяжки и складки у моделей намеренно почти не ретушируют, снимают девушек от XXS до XXXL. Кружева нет ни у кого — все модели анатомической формы, гладкие или в рубчик", — отметила она.

Мода,Ким Кардашьян,
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