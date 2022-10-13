Playboy открывает первый магазин в США, где будет продавать наряды кролика

«Мы действительно используем этот магазин в качестве прототипа, чтобы понять, как работает торговый центр. Затем мы будем использовать эту концепцию при создании постоянного представительства», — сказала Эшли Кехтер, президент компании по потребительским товарам Plby Group. В нее входят бренды Playboy, Yandy, Lovers и Honey Birdette.