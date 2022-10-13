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3 часа назад

Playboy открывает первый магазин в США, где будет продавать наряды кролика

Газета.Ru

Журнал Playboy открывает первый магазин в Лос-Анджелесе, где будет продавать нижнее белье, джинсы и другую продукцию собственного бренда. Об этом пишет WWD.

Playboy открывает первый магазин в США, где будет продавать наряды кролика
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ожидается, что одним из основных товаров в продаже будут наряды кролика Playboy разных цветов. Внутри нового магазина будет много других товаров с логотипом Playboy. В магазине разместят фотозону для покупателей и лаунж-зону, где можно будет проводить различные мероприятия.

Компания Playboy планирует изучить успешность работы первого магазина, а затем открыть еще несколько на территории США — в Нью-Йорке, Техасе и Флориде.

«Мы действительно используем этот магазин в качестве прототипа, чтобы понять, как работает торговый центр. Затем мы будем использовать эту концепцию при создании постоянного представительства», — сказала Эшли Кехтер, президент компании по потребительским товарам Plby Group. В нее входят бренды Playboy, Yandy, Lovers и Honey Birdette.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Playboy перестанет выходить на Украине.

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