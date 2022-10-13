Влияние британской правящей династии на моду

Королевская семья всегда была объектом особого внимания, причем не только в Великобритании.

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С тех пор, как в 2 июня 1953 года по телевидению показали коронацию Елизаветы II, все главные церемонии, связанные с событиями в жизни Виндзоров, стали достоянием общественности. И, конечно же, нет ничего удивительного в том, что члены британской королевской семьи являются реальными законодателями моды. О влиянии английских монархов на наш выбор рассказал основатель дизайн-бюро UfO Design Vision, дизайнер интерьеров Евгений Гриневич.

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Жемчуг — символ слез

На прощание с Елизаветой II многие дамы прибыли в украшениях из жемчуга, который, кстати, сама королева очень любила и часто носила. Можно подумать, что таким образом женщины отдали дань памяти правительницы, но на самом деле в королевской семье жемчуг стал считаться «траурным украшением» еще во времена правления королевы Виктории.

Когда принц Альберт — горячо любимый супруг королевы — покинул этот мир, Виктория приняла решение носить траур по мужу до конца своих дней. И все оставшиеся 40 лет жизни она проходила в черном, дополняя наряды белым жемчугом, что надолго стало символом слез, скорби и печали. Надолго — это до 20-х годов прошлого столетия, когда великая Коко Шанель создала маленькое черное платье, дополнив его ниткой жемчуга на шее, подарив миру таким образом самый модным лук на последующие 100 лет.

Битва невест

Свадебные церемонии королевских особ — отдельный вид наслаждения и пересуд. Люди во всем мире, затаив дыхание, следили за этими бракосочетаниями перед телевизорами, а девочки-девушки-женщины из всех уголков планеты мечтали примерить на себя платья леди Дианы, Кейт Миддлтон, Меган Маркл или принцессы Евгении.

И если «свадебный кошмар» леди Ди вряд ли кто-то рискнет примерить на себя сегодня, то диснеевский наряд из деликатного кружева от Alexander McQueen Кейт Миддлтон до сих пор пользуется огромной популярностью. Платье за 11 лет не потеряло актуальности и возглавляет свадебные тренды.

Сумочка принцессы

А как королевские красавицы могут вдохновить мировые бренды, знаете? Ни для кого не секрет, как леди Ди умела удивлять (а иногда и шокировать) общественность, в первую очередь своих монарших родственников. К королевскому дресс-коду принцесса относилась без особого пиетета и позволяла себе много вольностей в одежде.

Так, Диана стала появляться на публике с сумкой Gucci — вместительным тоутом с бамбуковыми ручками. Сумка символизировала ее свободу и смелость в выборе гардероба. Диана ходила с ней и в спортзал, и на шопинг, и на официальные встречи — идеальный компаньон. В 2021, когда Диане должно было бы исполнится 60 лет, модный Дом переименовал сумку-тоут с бамбуковыми ручками в Gucci Diana и выпустил ее обновленную версию. Так же в свое время Hermès выпустил сумку «Келли» в честь княгини Монако и по совместительству американской актрисы Грейс Келли.

Жить по-королевски

Елизавета II всегда демонстрировала своим подданным пример рациональности и благоразумной экономии. Например, говорят, что в шотландском поместье Балморал с 70-х годов мало что изменилось в интерьере — все осталось в том же сдержанном демократичном стиле.

Вообще, детально изучить интерьеры королевских апартаментов нам довольно сложно, чтобы появилось желание их повторить. Желание обустроить свое жилище в английском стиле может появиться, скорее, не от часто публикуемых фотографий королевских особ в СМИ, а от просмотра британских сериалов — той же «Короны», где елизаветинские интерьеры отражены в полной мере.

Так что же такое английский стиль в интерьере сегодня?

Конечно же, сдержанность, консервативность и респектабельность. Современный английский стиль — это синтез георгианского и викторианского периодов британской истории. Но хочется сразу отметить: потратиться на такой дизайн придется знатно, ведь английский стиль не терпит никакой имитации — все должно быть качественно и надежно.

Англичане очень любят симметрию — двери напротив окон, парные предметы, мягкая мебель расставляется вокруг журнального столика по периметру. Мебель и во многом отделка, конечно же, из натурального дерева: оконные рамы, двери, стеллажи, шкафы, столы, комоды, панели, деревянный паркет. Мебель должна быть добротной, массивной, с мягкой обивкой, но деревянным каркасом: диваны, кресла, пуфы, банкетки.