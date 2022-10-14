Раскрыта оптимальная частота стирки джинсов

Модный редактор журнала Reader's Digest Пи Джей Гач в соавторстве с экспертами раскрыла оптимальную частоту стирки джинсов. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Удалять загрязнения с данного предмета гардероба рекомендуется после того, как его надели от трех до десяти раз. «При этом определить точный день стирки поможет то, в каком состоянии находятся брюки, как выглядят и пахнут», — отметил координатор по маркетингу производящей мыло компании Indigo Wild Роуэн Пейдж-Бреннан.

«Чем чаще вы стираете вещь, тем больше изнашиваются волокна ткани, а следовательно, сокращается срок службы одежды», — в свою очередь пояснил сооснователь бренда джинсовой одежды Triarchy Адам Таубенфлигель.

Однако если изделие покрыто пятнами или имеет неприятный запах, не следует откладывать чистку, поскольку в ткани появляются бактерии, способные ее повредить.