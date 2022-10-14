Какие брюки нужно срочно выкинуть

«К сожалению, любые модели со временем устаревают, даже если вы всегда придерживаетесь принципа «минимализм и лаконичность», – передает Marie Claire.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Брюки с лампасами, которые пару лет назад носили даже самые трендовые модели, уже не актуальны. Из-за высокого спроса вещь просто всем надоела: найти такую можно было почти в каждом магазине, а на улице было не сосчитать девушек в такой одежде.

Модель скинни уже пару лет как не в тренде. Они слишком явно подчеркивают нюансы фигуры, а также в моде сейчас более свободные и струящиеся фасоны. Укороченные бананы продержались в моде всего ничего, потому что хорошо сидят только на очень худых и высоких девушках. Эта модель брюк визуально увеличивает фигуру.

Кюлоты – основная проблема в их длине. Такие брюки визуально урезают рост, а фигура кажется квадратной. Спортивные, зауженные к низу модели тоже порядком надоели. К тому же, длина тоже не актуальна.