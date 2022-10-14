Прозрачная одежда станет трендом весны 2023 года

Модный редактор портала WWD Алекс Бадиа назвал прозрачную одежду трендом весны 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Данные наряды станут актуальны благодаря модным показам известных брендов на Неделях моды, отметил журналист. Так, манекенщиц в просвечивающих предметах гардероба можно было видеть на шоу таких марок, как Rick Owens, Prada, LaQuan Smith, Valentino и Coperni.

При этом, анализируя истоки возникновения тренда, Бадиа привел слова директора отдела моды расположенного на Манхэттене универмага Bergdorf Goodman Линды Фарго. Так, она назвала прозрачные изделия и выставленное напоказ нижнее белье одеждой, «вдохновленной гордостью за тело».