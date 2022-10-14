Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
3 часа назад

Прозрачная одежда станет трендом весны 2023 года

Lenta.ru

Модный редактор портала WWD Алекс Бадиа назвал прозрачную одежду трендом весны 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Прозрачная одежда станет трендом весны 2023 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Данные наряды станут актуальны благодаря модным показам известных брендов на Неделях моды, отметил журналист. Так, манекенщиц в просвечивающих предметах гардероба можно было видеть на шоу таких марок, как Rick Owens, Prada, LaQuan Smith, Valentino и Coperni.

При этом, анализируя истоки возникновения тренда, Бадиа привел слова директора отдела моды расположенного на Манхэттене универмага Bergdorf Goodman Линды Фарго. Так, она назвала прозрачные изделия и выставленное напоказ нижнее белье одеждой, «вдохновленной гордостью за тело».

Ранее в октябре основатель российского бренда одежды Buer, дизайнер Вадим Локтев, назвал лохмотья, дыры и потертости одним из главных трендов весны и лета 2023 года.

Мода,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители