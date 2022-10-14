Александр Васильев раскрыл секреты экономии на одежде

Российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник Александр Васильев раскрыл секреты экономии на покупке одежды. Постом на эту тему он поделился в личном Telegram-канале, насчитывающем более 30 тысяч подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь, заявил ведущий шоу «Модный приговор», лучше купить одну качественную вещь, нежели приобретать несколько дешевых предметов гардероба. Эксперт порекомендовал покупать наряды, которые будут актуальны на протяжении нескольких сезонов.

Специалист также призвал поклонников отдавать предпочтение базовой одежде, а не трендовым позициям. «Мода меняется, стиль незыблем», — пояснил он.