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1 час назад

Александр Васильев раскрыл секреты экономии на одежде

Lenta.ru

Российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник Александр Васильев раскрыл секреты экономии на покупке одежды. Постом на эту тему он поделился в личном Telegram-канале, насчитывающем более 30 тысяч подписчиков.

Александр Васильев раскрыл секреты экономии на одежде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь, заявил ведущий шоу «Модный приговор», лучше купить одну качественную вещь, нежели приобретать несколько дешевых предметов гардероба. Эксперт порекомендовал покупать наряды, которые будут актуальны на протяжении нескольких сезонов.

Специалист также призвал поклонников отдавать предпочтение базовой одежде, а не трендовым позициям. «Мода меняется, стиль незыблем», — пояснил он.

В августе Васильев назвал способы выглядеть стройнее. По мнению стилиста, скрыть лишние килограммы можно с помощью узких юбок с баской. Кроме того, улучшить силуэт помогут вертикальные линии в одежде.

Мода,Александр Васильев,
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