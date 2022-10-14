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1 час назад

Модель Victoria's Secret Джой Корриган выложила фото в платье с откровенным декольте

Газета.Ru

Модель бельевого бренда Victoria's Secret Джой Корриган поделилась в соцсетях снимками, сделанными во время отдыха на Гавайях, на которых предстала в облегающем вязаном платье с глубоким декольте. Об этом сообщает Daily Mail.

Модель Джой Корриган выложила фото в платье с откровенным декольте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На серии фотографий 27-летняя Корриган позирует на веранде дома и на фоне ярко-зеленого газона с пальмами на заднем плане, разнообразно меняя положение тела, чтобы выгодно подчеркнуть фигуру. Выдает отличную форму модели и сам наряд - платье, практически открывающее грудь, ажурный низ которого позволяет продемонстрировать и ноги.

В качестве аксессуаров выбраны платок на голове и ярко-розовая сумка. Кроме того, Джой Корриган показала подписчикам и вид из своего номера - на бассейн с лежаками, океан и вулканическое образование поодаль.

Мода,Кейт Мосс,
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