Девушка надела одинаковые вещи с 54-летней матерью и прославилась

Плюс-сайз-модель из Лос-Анджелеса примерила одинаковые наряды вместе с матерью и прославилась в соцсети. Соответствующий пост опубликован на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Американская блогерша Жасмин Митчелл опубликовала видео, в котором она запечатлена вместе с 54-летней родственницей в различных образах. Так, например, полные женщины позировали в коротких комбинезонах с глубоким декольте, а также в облегающих мини-платьях голубого цвета, джинсовых шортах и топах с V-образным вырезом в области груди.

Публикация манекенщицы стала вирусной и набрала десятки тысяч просмотров. Поклонники восхитились внешним видом героинь ролика и начали писать им комплименты в комментариях. «Красивые девушки», «Выглядите словно сестры», «Красотки», «Просто вау», «Какая красотка», — высказывались фанаты.