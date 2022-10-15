Стилист Лисовец перечислил самые модные принты сезона

«Принты! Сколько красок в этом слове! Какое многообразие палитры внешнего образа, какая свобода для самовыражения. Правил нет, мы сочетаем полоску с клеткой и можем добавить еще несколько принтов, это больше не считается за ошибку», — заявил Владислав Лисовец.

Стилист подчеркнул, что в одном образе могут ужиться сразу несколько принтов. В частности, в этом сезоне он порекомендовал присмотреться к анималистичному и цветочному принтам, к абстракции, а также к привычным всем полоске, клетке и горошку.