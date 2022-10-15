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3 часа назад

Стилист Лисовец перечислил самые модные принты сезона

Газета.Ru

Стилист Владислав Лисовец назвал самые модные принты сезона. Соответствующая статья появилась на его официальном сайте lisovets.ru.

Стилист Лисовец перечислил самые модные принты сезона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Принты! Сколько красок в этом слове! Какое многообразие палитры внешнего образа, какая свобода для самовыражения. Правил нет, мы сочетаем полоску с клеткой и можем добавить еще несколько принтов, это больше не считается за ошибку», — заявил Владислав Лисовец.

Стилист подчеркнул, что в одном образе могут ужиться сразу несколько принтов. В частности, в этом сезоне он порекомендовал присмотреться к анималистичному и цветочному принтам, к абстракции, а также к привычным всем полоске, клетке и горошку.

Ранее стилист Лисовец рассказал, какие брюки носить осенью и зимой.

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