Стилист Рогов назвал главный тренд сезона

В подтверждение своих слов стилист прикрепил несколько фотографий, иллюстрирующих, как звезды носят длину макси. В частности, супруга Джейсона Стетхэма Рози Хантингтон-Уайтли сочетает юбку в бельевом стиле с трикотажным кроп-топом и мюлями на каблуке, а бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск носит модель из денима с ремнем и кожаным жакетом с мужского плеча. Актриса и модельер Мэри-Кейт Олсен, в свою очередь, комбинирует длинные юбки как с футболками и вьетнамками, так и с рубашками и сандалиями. Оба образа последняя дополняет сумкой Hermès.