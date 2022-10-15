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3 часа назад

Стилист Рогов назвал длину макси трендом сезона

Газета.Ru

Стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов назвал длину макси трендом сезона. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

Стилист Рогов назвал главный тренд сезона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Макси — тренд сезона!», — заявил Александр Рогов.

В подтверждение своих слов стилист прикрепил несколько фотографий, иллюстрирующих, как звезды носят длину макси. В частности, супруга Джейсона Стетхэма Рози Хантингтон-Уайтли сочетает юбку в бельевом стиле с трикотажным кроп-топом и мюлями на каблуке, а бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск носит модель из денима с ремнем и кожаным жакетом с мужского плеча. Актриса и модельер Мэри-Кейт Олсен, в свою очередь, комбинирует длинные юбки как с футболками и вьетнамками, так и с рубашками и сандалиями. Оба образа последняя дополняет сумкой Hermès.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Стилист Рогов назвал черные кожаные плащи главным трендом осени 2022 года.

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