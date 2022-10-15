Васильев раскрыл, как экономить на одежде без ущерба стилю

Историк моды Александр Васильев рассказал, как одеваться бюджетно, но стильно. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

На вопрос о том, стоит ли экономить на своем образе, Александр Васильев ответил утвердительно. «Я, например, всегда одеваюсь очень рачительно и стараюсь носить вещи подолгу, поэтому качество для меня играет огромную роль. Я никогда не брезговал и секонд-хендом, покупаю иногда одежду в интернете, если знаю, что эти базовые вещи, как, например, водолазки или носки, мне точно будут необходимы», — объяснил историк моды.

Он подчеркнул, что сэкономить на одежде можно, если делать покупки в секонд-хендах и интернет-магазинах.

Ведущий шоу «Модный приговор» также порекомендовал инвестировать в качественные вещи, которые прослужат не один сезон, вместо того, чтобы скупать «ворох тряпья».

Кроме того, по его словам, необходимо грамотно расставлять приоритеты во время шопинга — сначала приобретать базовые вещи, а затем трендовые. «Мода меняется, стиль незыблем», — заключил он.