Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
3 часа назад

Историк моды Васильев раскрыл, как экономить на одежде без ущерба стилю

Газета.Ru

Историк моды Александр Васильев рассказал, как одеваться бюджетно, но стильно. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

Васильев раскрыл, как экономить на одежде без ущерба стилю
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На вопрос о том, стоит ли экономить на своем образе, Александр Васильев ответил утвердительно. «Я, например, всегда одеваюсь очень рачительно и стараюсь носить вещи подолгу, поэтому качество для меня играет огромную роль. Я никогда не брезговал и секонд-хендом, покупаю иногда одежду в интернете, если знаю, что эти базовые вещи, как, например, водолазки или носки, мне точно будут необходимы», — объяснил историк моды.

Он подчеркнул, что сэкономить на одежде можно, если делать покупки в секонд-хендах и интернет-магазинах.

Ведущий шоу «Модный приговор» также порекомендовал инвестировать в качественные вещи, которые прослужат не один сезон, вместо того, чтобы скупать «ворох тряпья».

Кроме того, по его словам, необходимо грамотно расставлять приоритеты во время шопинга — сначала приобретать базовые вещи, а затем трендовые. «Мода меняется, стиль незыблем», — заключил он.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что историк моды Васильев сравнил Климову с Монро.

Мода,Александр Васильев,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители