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2 часа назад

Россиянкам рассказали, в чём лучше не появляться на работе

Секрет Фирмы

Некоторые большие боссы вроде главы Adidas Каспера Рорштеда утверждали, что пандемия положит конец привычному офисному дресс-коду. Но пока их прогнозы не сбылись. В серьёзных организациях после массового возвращения с удалёнки по-прежнему больше предпочитают деловой стиль одежды, чем футболки и кроссовки. И у такой формы одежды есть свои табу. Вот два основных.

Россиянкам рассказали, в чем лучше не появляться на работе
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Россиянкам рассказали, в чём лучше не появляться на работе

Женщинам, которые выбирают наряд для офиса, сразу нет стоит сказать декольте, предупредила директор программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС Гилана Михайлова.

По её словам, одежда с глубоким вырезом на груди уместна в бизнесе, только если это шоу-бизнес. А уж если представительница прекрасного пола трудится на госслужбе, ей точно лучше застёгиваться на все пуговицы.

Второе табу делового дресс-кода — шпильки. Но это не значит, что всем срочно нужно переобуваться в туфли на плоской подошве. Специалисты по бизнес-этикету долго спорили, каблук какой высоты будет уместен для деловых леди на работе. В итоге сошлись на 5 см. Тем, кто пониже, сделали поблажку.

«Конечно же, если дама низкого роста и пять сантиметров она считает для себя не очень комфортным и замечательным, здесь плюс-минус сантиметр, мне кажется, что не повлияет на каблук, если это не шпилька, конечно же», — сказала Михайлова.

Некоторые работодатели, кстати, до сих пор штрафуют сотрудников за нарушение дресс-кода. Это незаконно. Но они пользуются тем, что далеко не все работники знают свои права.

Мода,Каспер Рорштед,РАНХиГС,
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