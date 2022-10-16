Потеря денег приготовлена для всех, кто привык закупать на AliExpress

Россиянам, привыкшим покупать определенные товары на популярной международной торговой платформе AliExpress, сообщили о подстерегающей опасности, сообщает KONKURENT.RU.

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Разъяснения о возможности потери денежных средств дала руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева.

Речь идет о новом виде мошеннических действиях, с которыми теперь могут столкнуться российские пользователи AliExpress. Как пояснила эксперт, преступники предлагают приобрести клиентов платформы товар на сторонних сайтах, с помощью которых они узнают все необходимые им конфиденциальные данные.

«Новый способ мошенничества, направленный на граждан России, «открылся» на популярной среди продвинутой аудитории глобальной виртуальной торговой площадке AliExpress... Злоумышленники, регистрируя магазин на платформе, предлагают приобрести топовые комплектующие детали для сборки компьютеров по привлекательным ценам. Поисковая система по запросу жертвы начинает предлагать товары по заниженной стоимости, перекидывая человека на сайт недобропорядочного магазина с AliExpress», - пояснила специалист.

Если на таком сайте оформить заказ, рассказала Авдеева, то мошенники сразу получают данные и о номере телефоне, и о ФИО своей жертвы. На основе этих данных преступники связываются с россиянами через WhatsApp, предлагая заказать товар на другом сайте из-за нехватки на складах. Как отметила эксперт, такие сайты являются фишинговыми.

При этом подкупают злоумышленники своих жертв скидкой в 5%, предлагая при этом использовать для доставки «Почту Росси», «Яндекс», Ozon или Boxberry, добавила эксперт. После получения согласия на предоставление скидки, высылается ссылка для оплаты. В итоге денежные средства с карты списываются, а товар так и не приходит.