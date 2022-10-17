Бренд Balenciaga продает сумку, обмотанную изолентой, за $3 тысячи

Balenciaga сделал для продажи лимитированную коллекцию сумок фирменный формы и как будто обмотанных изолентой. Об этом пишет Hypebeast.
Ким Кардашьян появилась на показе осенней коллекции Balenciaga 2022 года на Неделе моды в Париже. Она была обмотана изолентой в ярко-желтых и черных цветах. Ее наряд был дополнен соответствующей сумкой. Считалось, что этот аксессуар был сделан на заказ для Кардашьян, но теперь Balenciaga выпустил его в продажу за $3,1 тыс.
Маленькая сумочка под названием Hourglass Small Handbag in Box With Tape in Yellow изготавливается вручную в Италии. В ее основе кожа теленка и изолента, который покрыта внешняя часть изделия. Сумку дополняет серебряная фурнитура с логотипом «B».
Ким Кардашьян часто становится первой, кто представляет новинки Balenciaga. Этому способствует ее дружба с креативным директором бренда Демной Гвасалия и статус иконы стиля.