Бренд Balenciaga продает сумку, обмотанную изолентой, за $3 тысячи

Ким Кардашьян появилась на показе осенней коллекции Balenciaga 2022 года на Неделе моды в Париже. Она была обмотана изолентой в ярко-желтых и черных цветах. Ее наряд был дополнен соответствующей сумкой. Считалось, что этот аксессуар был сделан на заказ для Кардашьян, но теперь Balenciaga выпустил его в продажу за $3,1 тыс.