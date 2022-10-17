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1 час назад

Перечислены пять ошибок в осенних образах

Lenta.ru

Редакторы портала Woman's Day перечислили пять ошибок в осенних образах. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

Перечислены пять ошибок в осенних образах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь, специалисты посоветовали не комбинировать сапоги с джинсами. Исключение составляют ботфорты и жокейские сапоги на плоской подошве.

Кроме того, немодным сочетанием эксперты назвали сапоги или полусапоги в ковбойском стиле с мини-юбками. По мнению авторов материала, их стоит носить с платьями и юбками длины миди и маски.

Вдобавок не рекомендуется заправлять широкие брюки в сапоги и ботильоны, а также совмещать в одном образе белую обувь и колготки телесного цвета. В последнем случае подобная комбинация смотрится дешево и безвкусно, заключают журналисты.

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