Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Стилист Лисовец перечислил основные осенние тренды

Вечерняя Москва

Основным трендом этой осени является кожа, причем как натуральная, так и искусственная. Об этом рассказал стилист, телеведущий Влад Лисовец.

Стилист Лисовец перечислил основные осенние тренды
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он посоветовал сочетать грубость с женственностью. Стоит сделать выбор в пользу кожаных плащей, юбок.

— Если куртка, то она должна быть либо короткая совсем, но широкая, либо длинная оверсайз. Носить её надо обязательно на контрасте с чем-то очень женственным. Черный — беспроигрышный вариант, — сказал собеседник «Радио 1».

Лисовец добавил, что в тренде все вещи, имеющие плечи, громоздкую форму. Он добавил, что у всех в гардеробе должны быть водолазки, это беспроигрышный вариант.

Что касается обуви, то в тренде ботильоны и обувь с грубыми квадратными или острыми носами.

Мода,Влад Лисовец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители