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1 час назад

Стилист Алеко Надирян назвал трендом леопардовые пальто

Газета.Ru

Стилист Алеко Надирян заявил, что сегодня в моде леопардовые пальто. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Стилист назвал трендом леопардовые пальто
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Алеко Надирян, одевающий бывшую девушку рэпера Тимати Анастасию Решетову, дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алесю, журналистку Ирину Шихман и других знаменитостей, назвал леопардовые пальто трендом.

«Кто бы что ни говорил, но леопардовый принт спустя столько лет не планирует уходить. А думаю, с камбеком моды из 2010-х скоро и вовсе захлестнет улицы и подиумы. Пока самая актуальная вещь в хищном принте — пальто», — рассказал он.

Стилист подчеркнул, что среди знаменитостей, уже опробовавших этот тренд на себе, оказались Рената Литвинова, Наоми Кэмпбелл, Виктория Бекхэм и Ким Кардашьян.

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