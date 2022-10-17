Стилист назвал трендом леопардовые пальто

Стилист Алеко Надирян заявил, что сегодня в моде леопардовые пальто. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Алеко Надирян, одевающий бывшую девушку рэпера Тимати Анастасию Решетову, дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алесю, журналистку Ирину Шихман и других знаменитостей, назвал леопардовые пальто трендом.
«Кто бы что ни говорил, но леопардовый принт спустя столько лет не планирует уходить. А думаю, с камбеком моды из 2010-х скоро и вовсе захлестнет улицы и подиумы. Пока самая актуальная вещь в хищном принте — пальто», — рассказал он.
Стилист подчеркнул, что среди знаменитостей, уже опробовавших этот тренд на себе, оказались Рената Литвинова, Наоми Кэмпбелл, Виктория Бекхэм и Ким Кардашьян.