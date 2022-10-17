Стилист назвал трендом леопардовые пальто

«Кто бы что ни говорил, но леопардовый принт спустя столько лет не планирует уходить. А думаю, с камбеком моды из 2010-х скоро и вовсе захлестнет улицы и подиумы. Пока самая актуальная вещь в хищном принте — пальто», — рассказал он.