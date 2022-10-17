Одна вещь стала модным трендом благодаря Макрону

Свитеры с высоким горлом стали модным трендом благодаря президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом пишет Global Times со ссылкой на главу китайской торговой компании Xiamen Premium Import & Export Co Луо Цзюня (Luo Jun).

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По словам собеседника издания, в настоящее время экспортеры зимней одежды в Китае работают сверхурочно, чтобы успеть удовлетворить растущий спрос на водолазки в Европе. Он рассказал, что некоторые поставщики в провинциях Фуцзянь и Гуандун предсказывали бум продаж этой вещи еще весной. «Мы предоставили образцы и приняли заказы в апреле, а в мае и июне уже начали работать сверхурочно, чтобы наверстать упущенное», — заявил он.

Цзюнь также отметил, что число поисковых запросов на данный предмет гардероба увеличилось в 13 раз за последние 30 дней в онлайн-магазине его фирмы. Более того, по информации издания, запрос «свитер/пуловер» за один месяц вышел на первое место в категории мужской одежды на сайте международной платформы AliExpress.

Утверждается, что тренд возник в Европе после того, как Эммануэль Макрон появился на публике в водолазке вместо рубашки. В октябре, во время выступления национального совета по возрождению Франции, глава государства отказался от классического стиля, надев под костюм черную водолазку. Отмечалось, что данная смена имиджа президента связана с экономией энергии, поскольку за последние месяцы в Европе резко выросла стоимость газа, в том числе из-за сокращения поставок из России.