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1 час назад

Одна вещь стала модным трендом благодаря Макрону

Lenta.ru

Свитеры с высоким горлом стали модным трендом благодаря президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом пишет Global Times со ссылкой на главу китайской торговой компании Xiamen Premium Import & Export Co Луо Цзюня (Luo Jun).

Одна вещь стала модным трендом благодаря Макрону
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам собеседника издания, в настоящее время экспортеры зимней одежды в Китае работают сверхурочно, чтобы успеть удовлетворить растущий спрос на водолазки в Европе. Он рассказал, что некоторые поставщики в провинциях Фуцзянь и Гуандун предсказывали бум продаж этой вещи еще весной. «Мы предоставили образцы и приняли заказы в апреле, а в мае и июне уже начали работать сверхурочно, чтобы наверстать упущенное», — заявил он.

Цзюнь также отметил, что число поисковых запросов на данный предмет гардероба увеличилось в 13 раз за последние 30 дней в онлайн-магазине его фирмы. Более того, по информации издания, запрос «свитер/пуловер» за один месяц вышел на первое место в категории мужской одежды на сайте международной платформы AliExpress.

Утверждается, что тренд возник в Европе после того, как Эммануэль Макрон появился на публике в водолазке вместо рубашки. В октябре, во время выступления национального совета по возрождению Франции, глава государства отказался от классического стиля, надев под костюм черную водолазку. Отмечалось, что данная смена имиджа президента связана с экономией энергии, поскольку за последние месяцы в Европе резко выросла стоимость газа, в том числе из-за сокращения поставок из России.

Также сообщалось, что европейским чиновникам разрешили приходить на работу в теплой одежде, поскольку офисы в зданиях органов Евросоюза будут отапливаться до температуры 19 градусов.

Мода,Эммануэль Макрон,ЕС,
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