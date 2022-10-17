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42 минуты назад

Названы четыре вышедшие из моды осенние модели пальто

Lenta.ru

Редакторы журнала The Symbol назвали вышедшие из моды четыре модели пальто на осень 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Названы четыре вышедшие из моды осенние модели пальто
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в первую очередь специалисты выделили варианты с чересчур облегающим кроем, поскольку они выглядят старомодно и подчеркивают недостатки фигуры. Вместо них рекомендуется присмотреться к объемным моделям.

Кроме того, неактуальными стали расклешенные пальто-платья и модели с укороченными рукавами. По словам экспертов, данные варианты устарели.

Вдобавок в перечне также оказались пальто длиной до колена. В настоящее время в моде преобладает длина макси, отмечают авторы материалы.

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