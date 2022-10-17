Названы четыре вышедшие из моды осенние модели пальто

Редакторы журнала The Symbol назвали вышедшие из моды четыре модели пальто на осень 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, в первую очередь специалисты выделили варианты с чересчур облегающим кроем, поскольку они выглядят старомодно и подчеркивают недостатки фигуры. Вместо них рекомендуется присмотреться к объемным моделям.

Кроме того, неактуальными стали расклешенные пальто-платья и модели с укороченными рукавами. По словам экспертов, данные варианты устарели.