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40 минут назад

Дизайнеры назвали самую модную обувь без каблука на зиму

Lenta.ru

Дизайнеры бренда Respect перечислили самые модные и практичные модели обуви без высокого каблука на осенне-зимний сезон. Их комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Дизайнеры назвали самую модную обувь без каблука на зиму
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению экспертов, жокейские сапоги на утолщенной подошве по-прежнему не утратили свою популярность. Данный вид обуви отличают круглые носки, удобный блочный каблук до трех сантиметров и прямые голенища свободного силуэта высотой до колен. Наиболее универсальными считаются модели из кожи черного и бежевого цветов, которые удачно сочетаются с облегающими брюками и джинсами, юбками и любой верхней одеждой: от объемных пуховиков до классических пальто.

В список трендов специалисты также добавили челси — ботинки с эластичными вставками по бокам. Актуальными дизайнеры назвали модели на массивной рельефной подошве, благодаря которой обувь остается комфортной в холодную дождливую погоду.

Кроме того, представители бренда посоветовали обратить внимание на кеды-хайтопы (с удлиненнымиголенищами) из натуральной кожи и с теплой шерстяной подкладкой внутри, а также «дутики» — объемные утепленные ботинки из кожи или водонепроницаемого текстиля с утеплителем.

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