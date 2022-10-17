Дизайнеры назвали самую модную обувь без каблука на зиму

Дизайнеры бренда Respect перечислили самые модные и практичные модели обуви без высокого каблука на осенне-зимний сезон. Их комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По мнению экспертов, жокейские сапоги на утолщенной подошве по-прежнему не утратили свою популярность. Данный вид обуви отличают круглые носки, удобный блочный каблук до трех сантиметров и прямые голенища свободного силуэта высотой до колен. Наиболее универсальными считаются модели из кожи черного и бежевого цветов, которые удачно сочетаются с облегающими брюками и джинсами, юбками и любой верхней одеждой: от объемных пуховиков до классических пальто.

В список трендов специалисты также добавили челси — ботинки с эластичными вставками по бокам. Актуальными дизайнеры назвали модели на массивной рельефной подошве, благодаря которой обувь остается комфортной в холодную дождливую погоду.