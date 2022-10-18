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35 минут назад

Стилист рассказала о взаимосвязи цвета одежды и характера человека

Inc-News

Цвет и фасон одежды прямо указывает на черты характера и стиль жизни.

Стилист рассказала о взаимосвязи цвета одежды и характера
Фото: Inc-NewsInc-News

Одежда — один из способов самовыразиться, дать окружающим представление о своём внутреннем мире. Порой цвет одежды может сказать о человеке гораздо больше, чем он скажет о себе сам. О том, как взаимосвязаны оттенки деталей гардероба и характеры их владельцев, рассказывает стилист бренда «DreamWhite» Ли Грант.

"Одежду красного цвета носят люди, которые любят быть в центре внимания и производить впечатление. Если человек выбирает оттенки синего, он хочет показать свою стабильность и постоянство", — отмечает эксперт.

Зелёный цвет, по её словам, ценят жизнелюбы и любители природы, фиолетовый — восприимчивые творческие натуры. Серый цвет предпочитают те, кто не хочет выделяться, а обилие чёрного цвета указывает на противоположное — человек хочет создать вокруг себя ауру загадочности, власти, статусности и благополучия.

Тёмные цвета особенно часто используют целеустремлённые, волевые, даже властные личности. Им нравится и классический стиль в одежде. А вот любители оверсайз-вещей наоборот очень расслабленные. Для них важнее всего комфорт.

А правильно подобранная сумка добавит ещё пару штрихов к портрету владельца.

Мода,
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