Как выглядеть женственно в дождливую погоду

На улице все чаще дождливая погода, и все больше женщин отдают предпочтение практичности и теплу, нежели красоте. Стилист Яна Гракова рассказала, как быть в тренде в пасмурную погоду и собрать правильный образ.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Универсального совета не существует. Но, во-первых, нужно следить за пропорциями и длинами», – отмечает стилист.

В частности, платье или юбка не должны выглядывать из-под пальто более чем на 15 см. Это одно из основных правил, пояснила Гракова.

Скорее всего, в холода всем хочется выглядеть женственно, пояснила Яна Гракова. Поэтому необходимо заострить внимание на обуви, которая должна быть в меру эффектной. Например, с небольшим каблуком или необычной шнуровкой.

Также поскольку часто верхняя одежда более приглушенных оттенков, то было бы здорово разбавлять ее какими-то яркими акцентами, советует стилист. Например, яркой помадой, шарфиком, сумочкой.

«На сумочку, я считаю, всегда нужно обращать внимание в образе. Она должна быть интересная, оригинальная», – заключила эксперт.