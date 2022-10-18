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1 час назад

Стилист посоветовала, как выглядеть женственно в дождливую погоду

РИА "ФедералПресс"

На улице все чаще дождливая погода, и все больше женщин отдают предпочтение практичности и теплу, нежели красоте. Стилист Яна Гракова рассказала, как быть в тренде в пасмурную погоду и собрать правильный образ.

Как выглядеть женственно в дождливую погоду
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Универсального совета не существует. Но, во-первых, нужно следить за пропорциями и длинами», – отмечает стилист.

В частности, платье или юбка не должны выглядывать из-под пальто более чем на 15 см. Это одно из основных правил, пояснила Гракова.

Скорее всего, в холода всем хочется выглядеть женственно, пояснила Яна Гракова. Поэтому необходимо заострить внимание на обуви, которая должна быть в меру эффектной. Например, с небольшим каблуком или необычной шнуровкой.

Также поскольку часто верхняя одежда более приглушенных оттенков, то было бы здорово разбавлять ее какими-то яркими акцентами, советует стилист. Например, яркой помадой, шарфиком, сумочкой.

«На сумочку, я считаю, всегда нужно обращать внимание в образе. Она должна быть интересная, оригинальная», – заключила эксперт.

Ранее «ФедералПресс» писал, какие брюки нужно срочно выкинуть из своего гардероба. Стилисты рассказали, какие модели устарели безвозвратно.

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