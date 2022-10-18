Как собрать базовый осенний гардероб с минимальными затратами

Осень – пора обновлений и время принарядиться в теплые красивые вещи. Как собрать полный гардероб на холодное время года, выяснил Marie Claire.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Удобство базового гардероба заключается в сочетании необходимых вещей, которые подходят под любые жизненные ситуации», – пишет Marie Claire.

Базой для классического гардероба является деловой стиль. Сегодня такие вещи подходят не только для работы в офисе, но и для повседневной жизни и светских мероприятий.

В этом сезоне трендовыми остаются оверсайз пальто. Их можно сочетать с чем угодно, а ассортимент таких моделей настолько большой, что можно подобрать вещь, подходящую по кошельку.

Идеальный головной убор этого сезона – береты из кашемира, кожи и бархата. Также в моде сейчас шляпы классической модели из фетра. Первый вариант будет более бюджетным: стоимость беретов начинается от полутора тысяч рублей, тогда как шляпы стоят не менее трех тысяч.

Чтобы собрать гардероб грамотно и без лишних затрат, нужно обращать внимание на практичные вещи. Тогда получится запастись всем необходимым и потратить не слишком много денег.