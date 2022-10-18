Стилисты назвали самый трогательный тренд этой осени

Редакторы ELLE назвали такой предмет гардероба самым трогательным трендом осени.

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Вязаный жилет активно носят такие звёзды, как Гарии Стайлз, участники k-pop группы BTS.

Также часто в сети можно встретить множество видеороликов, на которых подробно показывают, как правильно отрезать рукава у старого свитера.

На осень и зиму вязаная жилетка может стать даже более практичной, чем свитер. С ней можно придумать множество многослойных образов.