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19 минут назад

Стилисты назвали самый трогательный тренд этой осени

runews24.ru

Редакторы ELLE назвали такой предмет гардероба самым трогательным трендом осени.

Стилисты назвали самый трогательный тренд этой осени
Фото: runews24.rurunews24.ru

Вязаный жилет активно носят такие звёзды, как Гарии Стайлз, участники k-pop группы BTS.

Также часто в сети можно встретить множество видеороликов, на которых подробно показывают, как правильно отрезать рукава у старого свитера.

На осень и зиму вязаная жилетка может стать даже более практичной, чем свитер. С ней можно придумать множество многослойных образов.

Жилет надевают на блузку или рубашку, футболку или даже платье. Образ можно дополнить юбкой или брюками, заправить жилет в них или оставить поверх остальной одежды.

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