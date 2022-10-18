Стилисты назвали самый трогательный тренд этой осени

Редакторы ELLE назвали такой предмет гардероба самым трогательным трендом осени.
Вязаный жилет активно носят такие звёзды, как Гарии Стайлз, участники k-pop группы BTS.
Также часто в сети можно встретить множество видеороликов, на которых подробно показывают, как правильно отрезать рукава у старого свитера.
На осень и зиму вязаная жилетка может стать даже более практичной, чем свитер. С ней можно придумать множество многослойных образов.
Жилет надевают на блузку или рубашку, футболку или даже платье. Образ можно дополнить юбкой или брюками, заправить жилет в них или оставить поверх остальной одежды.