Названа подходящая верхняя одежда при каждом похолодании

Так, эксперты посоветовали при температуре выше 10-15 градусов Цельсия носить тонкое шерстяное или кашемировое пальто. При этом они отметили, что данный предмет гардероба не должен быть слишком тяжелым. Кроме того, для такой погоды подойдут пончо и жилеты, которые можно сочетать со свитерами в тон.