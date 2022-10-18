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36 минут назад

Названа подходящая верхняя одежда при каждом похолодании на 5 градусов

Редакторы модного журнала The Voice назвали подходящую верхнюю одежду при каждом похолодании на 5 градусов. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названа подходящая верхняя одежда при каждом похолодании
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, эксперты посоветовали при температуре выше 10-15 градусов Цельсия носить тонкое шерстяное или кашемировое пальто. При этом они отметили, что данный предмет гардероба не должен быть слишком тяжелым. Кроме того, для такой погоды подойдут пончо и жилеты, которые можно сочетать со свитерами в тон.

Что касается температуры выше 5-10 градусов Цельсия, то необходимо сделать выбор в пользу плотного шерстяного пальто с высоким воротом или лацканами. Специалисты пояснили, что при подобной температуре также может согреть куртка-авиатор на меховой подкладке.

В завершение авторы материала порекомендовали надевать дубленки и пуховики средней плотности, когда температурный режим составит 0-5 градусов Цельсия. Демисезонные модели в данный период неактуальны, заключили журналисты.

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