3 необычных способа носить свитер

«Для того, чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит», — сложно не согласиться с легендарным модельером Ив Сен Лораном, ведь каждая представительница прекрасного пола привлекательна, когда счастлива, независимо от того, во что она одета. Однако, согласно тенденциям, сегодня свитер потерял роль только теплой и невзрачной одежды. Наступает сезон, когда капсулы в гардеробе нацелены на тепло, комфорт и практичность: и, безусловно, в каждой из них обязательно есть свитер. О том, как нестандартно носить этот предмет гардероба, и с чем его сочетать, расскажет стилист бренда женской одежды Emka Владимир Казарян.

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1 Сочетайте свитер с платьем

Для того, чтобы выглядеть эффектно и при этом не замерзнуть, в качестве удобной комбинации можно использовать длинное платье и свитер. При таком сочетании можно по-разному обыграть образ, например, оформить воротничок поверх свитера, приподнять вязанные рукава, чтобы было видно манжеты или оформить талию поясом. При этом, находясь в здании, свитер можно снять и накинуть его на плечи.

2 Свитер в роли шарфа

Джемпер как шарф или палантин — еще один прием, ставший практически классическим в мировом модном пространстве. Не смотря на то, что многим такое сочетание кажется экстравагантным и неоднозначным для выходов на улицу, если взять яркий джемпер крупной вязки и накинуть его поверх пальто, аутфит будет выглядеть свежо и стильно.

3 Свитер как аксессуар

Многослойность — модный прием использования свитера не по назначению, который пришёл к нам из Европы. Как для офисного, так и для casual образов можно использовать формулу рубашка+свитер на плечи. При чем завязать джемпер вы можете как в области груди, так и накинуть один рукав на плечо, а другой продеть под рукой: такая вариация, придаст образу непринужденности.