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1 час назад

Пять моделей сапог из 2000-х годов вновь вернулись в моду

Lenta.ru

Редакторы журнала Marie Claire назвали пять моделей сапог из 2000-х годов, которые вновь вернулись в моду. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Пять моделей сапог из 2000-х годов вновь вернулись в моду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь эксперты выделили сапоги из блестящей лакированной кожи, которые были особенно популярны в эпоху нулевых. По их словам, данная обувь отлично сочетается с джинсовыми юбками и трикотажными платьями.

Помимо прочего, в списке оказались сапоги, оформленные острым мысом и очень тонким каблуком. Подобный вариант рекомендуется носить с юбкой длины миди или мини, с джинсами или узкими брюками, заправленными внутрь, отмечают специалисты.

Вдобавок снова актуальными стали модели с облегающим голенищем, квадратным мысом и широким каблуком. В первом случае такие сапоги подчеркнут стройность ног, а во втором — подойдут для повседневных образов, поскольку они являются практичными и обеспечивают комфорт во время носки.

В заключение авторы обратили внимание читательниц издания на модели со сборками. На данный момент в моде сапоги на плоском ходу и небольшом устойчивом каблуке, считают журналисты.

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