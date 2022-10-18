Бренд Jimmy Choo раскритиковали за фото Дженнер в бикини

Пользователи соцсетей критически отнеслись к фотографиям супермодели Кендалл Дженнер , сделанным в рамках рекламной кампании обувного бренда Jimmy Choo. Об этом сообщает Page Six.

Британская марка опубликовала в Instagram несколько снимков - в том числе те, на которых Кендалл Дженнер изображена в лаконичном черном бикини и сапогах-ботфортах на толстой подошве, продающихся за $1175.