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19 минут назад

Бренд  Jimmy Choo раскритиковали за фото Кендалл Дженнер в бикини и сапогах

Газета.Ru

Пользователи соцсетей критически отнеслись к фотографиям супермодели Кендалл Дженнер, сделанным в рамках рекламной кампании обувного бренда Jimmy Choo. Об этом сообщает Page Six.

Бренд Jimmy Choo раскритиковали за фото Дженнер в бикини
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Британская марка опубликовала в Instagram несколько снимков - в том числе те, на которых Кендалл Дженнер изображена в лаконичном черном бикини и сапогах-ботфортах на толстой подошве, продающихся за $1175.

"Наш высокооктановый вариант бессмертного стиля", - пописали снимок представители марки. Однако пользователи сочли, что образ модели необоснованно сексуализирован. "Почему она должна быть голой?", "Почему она в белье, если она продает сапоги?" - написали комментаторы.

Одна их пользовательниц сети пошутила: "Идеальные сапоги к моему бикини!"

О том, что Кендалл Дженнер снялась в рекламе осенней коллекции бренда Jimmy Choo, стало известно в начале сентября.

Мода,Кендалл Дженнер,
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