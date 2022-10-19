Как одеться, чтобы выглядеть стройнее

Наряд может преобразить фигуру даже эффективнее, чем диета и занятия в спортзале.

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Чтобы визуально стать стройнее на 10 килограммов, необязательно часами заниматься в спортзале или сидеть на диетах. Достаточно сменить гардероб: стилисты уверены, что, зная небольшие хитрости в подборе одежды способны по-настоящему преобразить фигуру.

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Монохромные комплекты

Игра с цветами может сделать образ ярким и привлекательным, но, если вы боитесь не угадать, выбирайте монохромные наряды. Они создают единую вертикаль, что позволяет казаться выше и стройнее. Отличный вариант — коричневые, черные, бежевые или синие наряды.

Туфли и колготки одного оттенка

Первое правило действует и здесь: сочетание колготок и обуви одного оттенка делает ноги необыкновенно длинными и стройными. Не бойтесь экспериментировать: черное платье будет отлично смотреться с красными колготками и туфлями, а яркий наряд с черным низом.

Правильный принт

Постоянно надевать однотонные вещи очень скучно, хочется разбавить наряд рисунками и узорами. Но стилисты советуют помнить, что принты могут сделать силуэт легче или наоборот утяжелить его. Так, крупный рисунок заставит вас казаться крупнее, поэтому о платьях в широкий горох придется забыть.

Мелкий рисунок поможет казаться стройнее, он визуально скроет лишние килограммы и создаст легкий, изящный силуэт. Отличный вариант — вертикальные или диагональные линии, такой узор позволяет глазу скользить по фигуре, не задерживаясь на проблемных зонах.

Асимметрия

Еще один прием, которым пользуются стилисты, — выбор асимметричных вещей для девушек, которые хотят казаться стройнее. Одежда сложного кроя позволит выглядеть на несколько размеров меньше, чем есть на самом деле.

Контрастные аксессуары

Если наряд выполнен в одном или двух оттенках, аксессуары позволят разбавить его. Кроме того, стилисты считают, что контрастные сумочки, туфли, шляпы стройнят и помогают выглядеть изящнее. Не старайтесь подбирать сумку в тон к жакету или платью, пусть она резко отличается от основного оттенка наряда.

Обнаженные щиколотки и кисти рук

Эти места — самые тонкие в силуэте, подчеркивая их, стилисты создают женственный изящный образ. Можно выбирать блузы и джемпера с рукавами в ¾ или просто слегка закатывать рубашку. Для модниц плюс сайз отлично подойдут и брюки длиной чуть выше щиколотки. Подчеркнуть тонкие запястья можно сдержанными элегантными браслетами или часами.

Правильные пропорции