Как одеться, чтобы выглядеть стройнее

Наряд может преобразить фигуру даже эффективнее, чем диета и занятия в спортзале.
Чтобы визуально стать стройнее на 10 килограммов, необязательно часами заниматься в спортзале или сидеть на диетах. Достаточно сменить гардероб: стилисты уверены, что, зная небольшие хитрости в подборе одежды способны по-настоящему преобразить фигуру.
Игра с цветами может сделать образ ярким и привлекательным, но, если вы боитесь не угадать, выбирайте монохромные наряды. Они создают единую вертикаль, что позволяет казаться выше и стройнее. Отличный вариант — коричневые, черные, бежевые или синие наряды.
Первое правило действует и здесь: сочетание колготок и обуви одного оттенка делает ноги необыкновенно длинными и стройными. Не бойтесь экспериментировать: черное платье будет отлично смотреться с красными колготками и туфлями, а яркий наряд с черным низом.
Постоянно надевать однотонные вещи очень скучно, хочется разбавить наряд рисунками и узорами. Но стилисты советуют помнить, что принты могут сделать силуэт легче или наоборот утяжелить его. Так, крупный рисунок заставит вас казаться крупнее, поэтому о платьях в широкий горох придется забыть.
Мелкий рисунок поможет казаться стройнее, он визуально скроет лишние килограммы и создаст легкий, изящный силуэт. Отличный вариант — вертикальные или диагональные линии, такой узор позволяет глазу скользить по фигуре, не задерживаясь на проблемных зонах.
Еще один прием, которым пользуются стилисты, — выбор асимметричных вещей для девушек, которые хотят казаться стройнее. Одежда сложного кроя позволит выглядеть на несколько размеров меньше, чем есть на самом деле.
Если наряд выполнен в одном или двух оттенках, аксессуары позволят разбавить его. Кроме того, стилисты считают, что контрастные сумочки, туфли, шляпы стройнят и помогают выглядеть изящнее. Не старайтесь подбирать сумку в тон к жакету или платью, пусть она резко отличается от основного оттенка наряда.
Эти места — самые тонкие в силуэте, подчеркивая их, стилисты создают женственный изящный образ. Можно выбирать блузы и джемпера с рукавами в ¾ или просто слегка закатывать рубашку. Для модниц плюс сайз отлично подойдут и брюки длиной чуть выше щиколотки. Подчеркнуть тонкие запястья можно сдержанными элегантными браслетами или часами.
Идеальным сочетанием верха и низа, если хотите казаться стройнее, будет пропорция 1:3. Это значит, что нижняя линия наряда должна быть примерно в два раза больше, чем верхняя. Такого эффекта можно добиться с помощью джинсов, юбок или брюк с завышенной талией, рубашек, завязанных на поясе или заправленных топов.