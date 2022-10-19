Китайский бренд извинился за коллекцию, похожую на японское обмундирование

Китайский бренд спортивной одежды «Ли Нин» опубликовал официальное заявление в социальной сети «Вэйбо», в котором принес извинения за схожесть новой коллекции одежды с обмундированием японской армии времен Второй мировой войны. Об этом пишет ТАСС.

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В линейку одежды вошли зеленые куртки и толстовки в милитари-стиле, штаны с большим количеством карманов, панамы, напоминающие каски. По словам представителя бренда «Ли Нин», за основу дизайнеры брали одежду пилотов и вдохновлялись мечтой человечества исследовать небо.

«Компания «Ли Нин» уделяет пристальное внимание дискуссии, которая недавно развернулась в интернете вокруг части продукции коллекции «Полет за мечтой». Мы искренне извиняемся за недоумение и сомнение, вызванные дизайном и формой этой одежды», — сказано в заявлении.

В «Ли Нин» также уточнили, что в будущем будут внимательнее прислушиваться к мнению потребителей.