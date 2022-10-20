Стилистка напомнила о популярной ошибке при первом выходе в новом пальто

Стилистка и популярная фэшн-блогерша Келли Маккойд напомнила об ошибке, которую часто совершают люди при первом выходе на публику в новых пальто и пиджаках. Пост на эту тему появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), который насчитывает 129 тысяч подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о закрепочной строчке на шлице (разрез на одежде, одна половина которого перекрывает другую — прим. «Ленты.ру») на задней нижней части жакета. На кадрах ролика девушка продемонстрировала черный пиджак и небольшой шов в виде креста на его вентиляционном отверстии. Она объяснила, что данные строчки предназначены для того, чтобы кромка изделия не помялись в магазине или при транспортировке вещи, и должны быть удалены перед ноской.

«Если вы приобретаете новые бейзеры и пальто этой осенью, следите за этой маленькой, но очень важной деталью. Недавно я купила пиджак и планировала стилизовать его для поста, но вдруг поняла, что не разрезала закрепочную строчку на шлице. На самом деле я надевала его накануне и даже не задумалась об этом», — рассказала Маккойд.