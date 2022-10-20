Стилисты "прошлись" по нарядам Ренаты Литвиновой и ее дочери

«Ой, ну хороши! Я очень сильно угараю над этим пальто, потому что оно такое уродское, что даже прикольное. Мне не нравится этот кожаный пояс, хочется его отцентровать. Кроме ремня меня все устраивает. Нравится, как выглядит Ульяна. Люблю, когда на показы одеваются, «не парясь». Я не знаю, кстати, зачем ей колготки, они здесь лишние», — высказался Гоша Карцев.