Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
4 часа назад

Стилисты Александр Рогов и Гоша Карцев "прошлись" по нарядам Ренаты Литвиновой и ее дочери

Газета.Ru

Стилисты Александр Рогов и Гоша Карцев оценили выход актрисы Ренаты Литвиновой и ее дочери Ульяны Добровской на показе Balenciaga в Париже. Своим мнением эксперты поделились в новом видео на YouTube-канале «ROGOV LIVE».

Стилисты "прошлись" по нарядам Ренаты Литвиновой и ее дочери
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Александр Рогов и Гоша Карцев проанализировали последние светские выходы российских и зарубежных знаменитостей. Среди звезд, чьи наряды обсудили стилисты, оказалась Рената Литвинова. Эксперты рассмотрели образы, которые актриса и ее дочь Ульяна Добровская выбрали для показа Balenciaga в рамках Недели моды в Париже.

«Ой, ну хороши! Я очень сильно угараю над этим пальто, потому что оно такое уродское, что даже прикольное. Мне не нравится этот кожаный пояс, хочется его отцентровать. Кроме ремня меня все устраивает. Нравится, как выглядит Ульяна. Люблю, когда на показы одеваются, «не парясь». Я не знаю, кстати, зачем ей колготки, они здесь лишние», — высказался Гоша Карцев.

«Я вообще считаю, что эта шуба... Это какой-то провальный лук Balenciaga. Демна любит со всем этим играть, чтобы дорогое выглядело дешево, а дешевое — дорого», — добавил Александр Рогов.

Карцев не согласился с Роговым, который назвал пальто Литвиновой «жутким» и «трансушечьим».

«Такое ужасно костюмированное, дешевое, что даже круто. Это треш, но мы им просто завидуем», — заключил он.

Ульяна Добровская,Александр Рогов,Рената Литвинова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители