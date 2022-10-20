Стилисты "прошлись" по нарядам Ренаты Литвиновой и ее дочери

Стилисты Александр Рогов и Гоша Карцев оценили выход актрисы Ренаты Литвиновой и ее дочери Ульяны Добровской на показе Balenciaga в Париже. Своим мнением эксперты поделились в новом видео на YouTube-канале «ROGOV LIVE».
Александр Рогов и Гоша Карцев проанализировали последние светские выходы российских и зарубежных знаменитостей. Среди звезд, чьи наряды обсудили стилисты, оказалась Рената Литвинова. Эксперты рассмотрели образы, которые актриса и ее дочь Ульяна Добровская выбрали для показа Balenciaga в рамках Недели моды в Париже.
«Ой, ну хороши! Я очень сильно угараю над этим пальто, потому что оно такое уродское, что даже прикольное. Мне не нравится этот кожаный пояс, хочется его отцентровать. Кроме ремня меня все устраивает. Нравится, как выглядит Ульяна. Люблю, когда на показы одеваются, «не парясь». Я не знаю, кстати, зачем ей колготки, они здесь лишние», — высказался Гоша Карцев.
«Я вообще считаю, что эта шуба... Это какой-то провальный лук Balenciaga. Демна любит со всем этим играть, чтобы дорогое выглядело дешево, а дешевое — дорого», — добавил Александр Рогов.
Карцев не согласился с Роговым, который назвал пальто Литвиновой «жутким» и «трансушечьим».
«Такое ужасно костюмированное, дешевое, что даже круто. Это треш, но мы им просто завидуем», — заключил он.