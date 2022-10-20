Наряды и образы звезд: одеваемся как знаменитости

Одеваемся как Пэрис Хилтон и Энрике Иглесиас.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Мода действительно возвращается в прошлое с завидным постоянством. В этом сезоне мы увидели немало отсылок в 2000-е. Предлагаем вдохновиться образами звёзд, которые сияли тогда и актуальны сейчас.

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Пэрис Хилтон

Здесь собрались одни из самых громких трендов этого сезона — спортивный casual, яркий оранжевый и низкая посадка брюк.

Такое сочетание не оставит вас незамеченным ни на красной ковровой дорожке, ни на прогулке. Сочетайте образ с массивными кроссовками или же классическими лодочками и сумкой в цвет – в этом сезоне так можно.

Энрике Иглесиас

Испанский певец выбрал такой образ для путешествий в 2000-м, а мы выбираем в 2022-м. Отличный пример того, что базовые вещи вряд ли смогут надоесть или выйти из моды.

Главное, на что нужно будет обратить внимание — сочетание цветов. Более спокойные оттенки станут основой для множества образов, а яркие цвета позволят разнообразить гардероб. Выбирайте сложные пастельные оттенки, но простые яркие цвета — это позволит комбинировать вещи между собой.

Алсу

В этом году достойную конкуренцию худи составили вязаные объёмные свитера. Они также функциональны и комфортны, но при этом более универсальны.

Сочетайте яркий свитер с джоггерами, брюками-карго или широкими джинсами — отличный лук для выхода в свет и на прогулку. В качестве аксессуаров можно выбрать и шляпку, и кепку: как мы говорили выше, свитер позволит вам двигаться как в сторону спорта, так и к более женственным сочетаниям.

Недавно вместе со стилистом писали про самые стильные головные уборы этой осени.

Рики Мартин

Образ, который певец активно использовал в 2001-м, сегодня не отстаёт от главных трендов. Брюки и лонгслив отлично дополняют друг друга и делают образ комфортным и свободным.

Благодаря отсутствию резинок и облегающих элементов вы будете чувствовать себя расслаблено и непринуждённо. А за счёт сочетания таких простых цветов сможете использовать этот лук как в офисе, так и на вечернем выходе в ресторан.

Аврил Лавин

Бунтарский дух и свобода никогда не покидали мастерские дизайнеров, но иногда такой стиль особенно актуален. Сегодня вдохновляемся главной хулиганкой 2000-х – Аврил Лавин.

Базовые футболки с аутентичными принтами и множество аксессуаров разбавьте однотонными брюками-карго и базовыми кедами. У вас получится образ, который подойдёт для любого события, даже активного, и привнесёт в ваш гардероб свежести и бунтарства.