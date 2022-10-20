Balenciaga разорвал отношения с Канье Уэстом

Согласно материалу, совместную коллекцию бренда с хип-хоп-исполнителем убрали из ассортимента официальных бутиков марки, а также из всех интернет-магазинов по всему миру. Кроме того, товары из линейки более недоступны к покупке на официальном сайте компании. Плюс ко всему снимки Уэста, который участвовал в последнем показе Balenciaga, удалили из прессы, в том числе онлайн-версии журнала Vogue.