Balenciaga разорвал отношения с Канье Уэстом

Французский модный дома Balenciaga прекратил сотрудничество с рэпером и дизайнером Канье Уэстом из-за его последних провокационных выражений. Об этом сообщает Hypebeast.
Согласно материалу, совместную коллекцию бренда с хип-хоп-исполнителем убрали из ассортимента официальных бутиков марки, а также из всех интернет-магазинов по всему миру. Кроме того, товары из линейки более недоступны к покупке на официальном сайте компании. Плюс ко всему снимки Уэста, который участвовал в последнем показе Balenciaga, удалили из прессы, в том числе онлайн-версии журнала Vogue.
Отмечается, что бренд решил разорвать отношения с Уэстом из-за его появления в футболке White Lives Matter («Жизни белых важны»). Топ певца вызвал неоднозначную реакцию общественности, которая заподозрила музыканта в приверженности к одноименному ультраправому движению, ставящему целью защиту прав белого населения.
Несмотря на то, что представители модного дома никак не подтверждали информацию о прекращении сотрудничества с партнером, журналисты сделали вывод о приостановке работы сторон из-за последних действий Balenciaga.