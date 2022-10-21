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3 часа назад

Бренд Balenciaga удалил все следы сотрудничества с Канье Уэстом

Газета.Ru

Модный дом Balenciaga уничтожил все признаки своего сотрудничества с рэпером и дизайнером Канье Уэстом после ряда его резких заявлений. На это обратило внимание издание Hypebeast.

Бренд Balenciaga удалил все следы сотрудничества с Канье Уэстом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, бренд удалил фотографии Канье Уэста, сделанные на последнем показе в рамках Недели моды в Париже, где рэпер выступил в качестве модели. Их, в частности, нет на платформе Vogue Runway, куда выкладывают все образы с дефиле модных домов.

Также из бутиков бренда, корнеров универмагов и онлайн-магазина исчезли вещи из линейки YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA, созданной Канье Уэстом совместно с креативным директором дома Демной Гвасалией.

Как предполагает издание, в Balenciaga полностью прекратили сотрудничество с исполнителем. Официально, однако, в модном доме не делали никаких заявлений.

Ранее Канье Уэст, называющий себя именем Йе, сделал несколько противоречивых шагов. Так, на показе своего бренда YEEZY он представил свитшоты с надписью «Жизни белых важны». Также он заявлял о покупке соцсети Parler, где собираются сторонники Дональда Трампа, жаловался на «еврейскую медиа-мафию» и утверждал, что Джордж Флойд умер не из-за жестокости полицейских, а из-за употребления фентанила.

Мода,Джордж Флойд,Дональд Трамп,
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