Бренд Balenciaga удалил все следы сотрудничества с Канье Уэстом

Модный дом Balenciaga уничтожил все признаки своего сотрудничества с рэпером и дизайнером Канье Уэстом после ряда его резких заявлений. На это обратило внимание издание Hypebeast.
Так, бренд удалил фотографии Канье Уэста, сделанные на последнем показе в рамках Недели моды в Париже, где рэпер выступил в качестве модели. Их, в частности, нет на платформе Vogue Runway, куда выкладывают все образы с дефиле модных домов.
Также из бутиков бренда, корнеров универмагов и онлайн-магазина исчезли вещи из линейки YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA, созданной Канье Уэстом совместно с креативным директором дома Демной Гвасалией.
Как предполагает издание, в Balenciaga полностью прекратили сотрудничество с исполнителем. Официально, однако, в модном доме не делали никаких заявлений.
Ранее Канье Уэст, называющий себя именем Йе, сделал несколько противоречивых шагов. Так, на показе своего бренда YEEZY он представил свитшоты с надписью «Жизни белых важны». Также он заявлял о покупке соцсети Parler, где собираются сторонники Дональда Трампа, жаловался на «еврейскую медиа-мафию» и утверждал, что Джордж Флойд умер не из-за жестокости полицейских, а из-за употребления фентанила.