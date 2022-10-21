Как выбрать теплый пуховик на зиму: правила

Пуховик осенью и зимой – это лучшее спасение от холода. Стилисты рассказали, как подобрать теплый пуховик.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Главная задача пуховика – согревать, защищать от ветра, снега и других «прелестей» ненастья», – пишет Marie Claire.

В предстоящем сезоне можно выбрать пуховик из практичной кожи, а также из шерсти. В идеале – хлопок с пропиткой. Наполнитель зависит от того, сколько денег вы готовы потратить: синтепон, тинсулейт, пух/перо или легчайший гусиный пух.

По цвету можно выбрать черный, так как это классика вне времени. Также в тренде персик, мятный, голубой, можно выбрать и что-то яркое: синий, красный.

В этом сезоне будут популярны модели оверсайз, дутые, с воротником-уголками, пуховик-одеяло, пуховик-халат и другие. Прелесть такого широкого спектра в том, что можно выбрать вещь под любую фигуру.