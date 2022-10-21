Как выбрать джинсы себе и бойфренду

Пароль — деним! И это настоящее спасение тогда, когда нет времени на сложные образы. Опаздываешь? Вот экспресс-формула классного аутфита на все случаи жизни: любимая пара джинсов, белая футболка, «плечистый» пиджак и казаки с анималистичным принтом. Больше действенных стайлинг-трюков для тебя и бойфренда — в новом материале WMJ.ru!

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Для нее

Светлый деним — не только летняя опция. Носи свободные голубые джинсы по парижскому рецепту Джиджи Хадид — с базовым джемпером, брутальным кожаным блейзером и акцентной обувью. При выборе идеальной пары обращай внимание на материал: он должен быть плотным и хорошо держать форму.

Уже не первый сезон Демна Гвасалия переворачивает джинсы с ног на голову (и наоборот). Для Balenciaga дизайнер рвал деним, пачкал его краской и искусственно состаривал, а поклонники марки поддерживали даже самые сумасшедшие идеи.

Вспоминаем, как звезда «Эйфории» Алекса Деми выгуливала топ в лучших традициях апсайклинга и джинсы-гиганты перед шоу модного Дома в Нью-Йорке. Напоминаем: расклешенные от бедра модели в этом сезоне — абсолютные фавориты.

Для него

Джинсы давно перестали быть сугубо повседневной деталью, перекочевав в вечерний дресс-код. Их главные проводники в мир светский — Джастин Бибер и Тимоти Шаламе. Джемпер оверсайз в университетскую клетку аргайл, джинсы Slim без потертостей и обувь, балансирующая на грани классики и smart-casual — образ, который вполне удачно заменяет чинный костюм на красной дорожке.