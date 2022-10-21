Шляпа, цветные колготки и еще 5 модных трендов сезона

Наступление осени — не повод отказываться от стильных ярких украшений и облачаться в серые скучные тона. Любой образ дополнят аксессуары и именно они сделают его более привлекательным и узнаваемым. Звездный стилист и эксперт по имиджу Екатерина Эрдман рассказала, какие 5 вещей обязательно должны быть в осенне-зимнем гардеробе.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Как добавить ярких красок в свою стильную осень? Я рекомендую носить не только традиционные шарфы, шапки и перчатки, но и украшения, причем поверх одежды. В создании любого ансамбля необходимо найти отправную точку, — «изюминку» образа, и на нее уже «нанизывать» остальные базовые детали.

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1 Перчатки

Первый мастхэв в нашем списке — это удлиненные яркие перчатки. Без них холодной осенью не обойтись. Они могут быть лаковые, кожаные, фактурные, декорированные металическими заклепками и не только. Они станут отличной «фишкой» любого повседневного образа.

2 Кольца

Не обходите стороной и украшения. В этом сезоне в тренде будут объемные кольца и перстни, причем именно массивные и инкрустированные крупными камнями. Носить их можно на нескольких пальцах и даже поверх перчаток, главное чтобы эти украшения гармонично смотрелись вместе. Я. также советую присмотреться к интересным моделям колец, скрепленных между собой. Они надеваются на 2-3 пальца сразу. Подобный необычный аксессуар точно привлечет внимание.

3 Шляпа

В моде сейчас остается строгая индивидуальность — образ не должен быть похож на другие. Для того, чтобы выделиться из толпы в осенне-зимнем сезоне, выбирайте шляпы. Сейчас они актуальны как никогда. В осенне-зимних образах они будут хорошо сочетаться с пальто, куртками и даже пуховиками.

4 Баска

Атрибут старины вернулся на модный Олимп после долгого отсутствия. Сейчас непременно стоит включить его в список покупок. Изначально баска — это производная от корсетов, а как известно, корсеты сейчас на пике популярности. Я советую носить этот аксессуар поверх блуз рубашек, а также пальто. Баска может быть выполнена из кожи, иметь нестандартную, геометричную форму, которая предаст еще больше шика вашему образу.

5 Цветные колготки и сапоги-чулки

Это самый заметный прием, и главное его правило, — создавать целостность образа. Например, цвет колготок должен максимально совпадать с цветом обуви. Так они визуально удлинят ноги. Если вы смелая, то можно решиться на более смелый эксперимент и создать полностью монохромный образ, где все вещи будут выдержаны в одном ярком цвете. К примеру, total pink или blue аутфит.

6 Свитер-обманка

Это имитация свитера — он создает многослойный образ, но не выглядит так массивно, как обычный свитер. По сути, это отличная альтернатива шарфу. Его легко можно набросить на пальто или блейзер, завязать небрежным узлом. И он будет вас дополнительно греть. С ним вы точно не останетесь незамеченной. Кстати, такой модный прием применим и для мужчин.

7 Сумка-шоппер