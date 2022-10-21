Шляпа, цветные колготки и еще 5 модных трендов сезона

Наступление осени — не повод отказываться от стильных ярких украшений и облачаться в серые скучные тона. Любой образ дополнят аксессуары и именно они сделают его более привлекательным и узнаваемым. Звездный стилист и эксперт по имиджу Екатерина Эрдман рассказала, какие 5 вещей обязательно должны быть в осенне-зимнем гардеробе.
Как добавить ярких красок в свою стильную осень? Я рекомендую носить не только традиционные шарфы, шапки и перчатки, но и украшения, причем поверх одежды. В создании любого ансамбля необходимо найти отправную точку, — «изюминку» образа, и на нее уже «нанизывать» остальные базовые детали.
Первый мастхэв в нашем списке — это удлиненные яркие перчатки. Без них холодной осенью не обойтись. Они могут быть лаковые, кожаные, фактурные, декорированные металическими заклепками и не только. Они станут отличной «фишкой» любого повседневного образа.
Не обходите стороной и украшения. В этом сезоне в тренде будут объемные кольца и перстни, причем именно массивные и инкрустированные крупными камнями. Носить их можно на нескольких пальцах и даже поверх перчаток, главное чтобы эти украшения гармонично смотрелись вместе. Я. также советую присмотреться к интересным моделям колец, скрепленных между собой. Они надеваются на 2-3 пальца сразу. Подобный необычный аксессуар точно привлечет внимание.
В моде сейчас остается строгая индивидуальность — образ не должен быть похож на другие. Для того, чтобы выделиться из толпы в осенне-зимнем сезоне, выбирайте шляпы. Сейчас они актуальны как никогда. В осенне-зимних образах они будут хорошо сочетаться с пальто, куртками и даже пуховиками.
Атрибут старины вернулся на модный Олимп после долгого отсутствия. Сейчас непременно стоит включить его в список покупок. Изначально баска — это производная от корсетов, а как известно, корсеты сейчас на пике популярности. Я советую носить этот аксессуар поверх блуз рубашек, а также пальто. Баска может быть выполнена из кожи, иметь нестандартную, геометричную форму, которая предаст еще больше шика вашему образу.
Это самый заметный прием, и главное его правило, — создавать целостность образа. Например, цвет колготок должен максимально совпадать с цветом обуви. Так они визуально удлинят ноги. Если вы смелая, то можно решиться на более смелый эксперимент и создать полностью монохромный образ, где все вещи будут выдержаны в одном ярком цвете. К примеру, total pink или blue аутфит.
Это имитация свитера — он создает многослойный образ, но не выглядит так массивно, как обычный свитер. По сути, это отличная альтернатива шарфу. Его легко можно набросить на пальто или блейзер, завязать небрежным узлом. И он будет вас дополнительно греть. С ним вы точно не останетесь незамеченной. Кстати, такой модный прием применим и для мужчин.
Без модной сумки — никуда. Эстетика, стиль, завершенность женского образа во многом зависит от сумки. Оверсайз продолжает покорять мир. Помимо объемных широких вещей уже несколько сезонов подряд на подиумах появляются гигантские модели сумок. Большие тоуты, баулы, хобо, стеганые сумки и даже клатчи подходят для образов в уличном стиле. Если вы невысокого роста, то выбирайте миниатюрные мини-сумочки. При желании их можно умело комбинировать с большими.