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1 час назад

Блогерша нашла дешевую замену часам своей мечты почти за полмиллиона рублей

Lenta.ru

Модная блогерша нашла дешевую замену часам мечты от ювелирного дома Cartier за сотни тысяч рублей. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok.

Блогерша нашла дешевую замену часам своей мечты почти за полмиллиона рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом themonicaway опубликовала видео, в котором рассказала, что мечтала о часах указанного бренда модели Panthere с кварцевым механизмом с браслетом из стали и желтого 18-каратного золота. Отмечается, что стоимость данного украшения составляет 6900 фунтов стерлингов (470 тысяч рублей).

По словам автора поста, у нее не было почти полмиллиона рублей на покупку изделия, поэтому она нашла схожие часы в более бюджетном сегменте. В частности, женщина обнаружила аксессуар с аналогичным дизайном в ассортименте марки Sekonda, цена которого равна всего 33 фунтам стерлингов (2251 рубль). «Они действительно очень похожи», — уточнила юзерша.

Зрители поблагодарили блогершу за находку в комментариях под публикацией. «Вау, часы выглядят идентично», «Наконец-то кто-то рассказал об этом», «Выглядит очень круто. Действительно стоящая находка!», «У меня есть эти часы и все постоянно путают их с Cartier», «Спасибо!» — высказывались подписчики.

В сентябре другая блогерша нашла дешевую замену туфлям Chanel и удивила фанатов. Выяснилось, что британский производитель одежды Marks & Spencer (M&S) начал продавать качественные копии туфель французского модного дома. Бюджетную замену обуви люксового бренда обнаружила инфлюэнсер Пэрис Чендлер.

Мода,Chanel,
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