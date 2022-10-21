Стилист рассказал, какие свитеры носить этой осенью

Стилист Владислав Лисовец назвал самые актуальные модели свитеров сезона осень-зима 2022/2023. Соответствующая статья появилась на его официальном сайте lisovets.ru.

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В первую очередь Владислав Лисовец посоветовал не забывать про "вечную классику осенне-зимнего периода" — свитеры с горлом, а также изделия, связанные "резинкой". В тренде, по словам стилиста, по-прежнему будут жилетки и кардиганы, которые, помимо прочего, отлично подходят для создания многослойных образов.

Что касается принтов, Лисовец порекомендовал обратить внимание на полоску, "нейтральные надписи", разноцветные узоры и орнаменты. Отличным вариантов, утверждает он, станет детский рисунок.

"Во-первых, это действительно освежает, а, во-вторых, придает бунтарства и легкости. Безусловно, с шалостью легко переусердствовать, но вы уж как-нибудь держитесь, особенно те, кому за. Сочетайте с чем-то более грубым, например кожаными брюками", — объяснил он.

Эксперт предлагает носить длинные свитеры с широкими джинсами, но ни в коем случае не со скинни, а короткие модели сочетать с длинной рубашкой или брюками в пол на высокой посадке. Наконец, Лисовец просит не забывать о свитерах с вырезами.

"Холод холодом, а сексуальность хочется подчеркнуть. Вариантов с вырезами предостаточно, от скромного декольте, до полной откровенности, в зависимости от вашей потребности согреться вечерком", — отметил он.