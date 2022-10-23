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1 час назад

El País: владелец бренда Zara впервые выйдет на рынок секонд-хенда

Газета.Ruиещё 1

Испанский владелец крупных сетей магазинов одежды Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) впервые выйдет на рынок по продаже подержанной одежды, написала испанская газета El País.

Владелец бренда Zara выйдет на рынок секонд-хенда
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации издания, компания начнет реализовывать свою инициативу в рамках бренда Zara в Великобритании 3 ноября. Владельцы одежды смогут разместить объявление о ее продаже на специальном сайте, а заинтересованные лица получат доступ к контактам для связи с продавцом без вмешательства самого бренда. Также с помощью нового сервиса можно будет пожертвовать одежду - ее передадут Британскому Красному Кресту.

Кроме того, клиенты смогут ремонтировать и продавать свою старую одежду этого бренда любого сезона через специальный сервис, доступный в магазинах, через сайт и мобильное приложение.

Накануне издание "Известия" написало со ссылкой на заявление вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, что собственники ТЦ "Атриум" и "Метрополис" в Москве, а также "Галереи" в Санкт-Петербурге ведут переговоры с испанской Inditex о возобновлении работы магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius. В тот же день газета Cronicaglobal сообщила, что Inditex обсуждает возможность продажи магазинов одежды в России ливанской группе Azadea.

Мода,Международный комитет Красного Креста,
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