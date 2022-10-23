Владелец бренда Zara выйдет на рынок секонд-хенда

Испанский владелец крупных сетей магазинов одежды Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) впервые выйдет на рынок по продаже подержанной одежды, написала испанская газета El País.

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По информации издания, компания начнет реализовывать свою инициативу в рамках бренда Zara в Великобритании 3 ноября. Владельцы одежды смогут разместить объявление о ее продаже на специальном сайте, а заинтересованные лица получат доступ к контактам для связи с продавцом без вмешательства самого бренда. Также с помощью нового сервиса можно будет пожертвовать одежду - ее передадут Британскому Красному Кресту.

Кроме того, клиенты смогут ремонтировать и продавать свою старую одежду этого бренда любого сезона через специальный сервис, доступный в магазинах, через сайт и мобильное приложение.