Ничего лишнего: как быть стильной при минимуме вещей

Стиль — понятие довольно абстрактное, но вместе с тем очень индивидуальное. Кто-то не может прожить без регулярных обновок, а кому-то достаточно минимума вещей, чтобы ощущать себя комфортно. А возможно ли это? Как быть стильной, не обзаводясь бесчисленным множеством предметов одежды? Базовый гардероб — отличное решение даже для завзятых модниц. Несколько вещей в сочетании с разными интересными деталями помогут в создании любого образа.

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Стилист-эксперт Zenden Алекса Евдокимова считает, что, поскольку стиль напрямую зависит от характера и образа жизни человека, базовый гардероб может быть разным:

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"Если говорить про универсальные решения, для современной женщины основные его элементы — это свободные футболки нейтральных оттенков (основа — белые и черные), джинсы прямого или широкого силуэта на высокой посадке, плиссированная юбка длины миди, голубая рубашка, пиджак свободного кроя и платье, подходящее вашему типу фигуры (главное, чтобы талия была отмечена верно — так ноги будут казаться длиннее, а фигура визуально вытянется).

Причем даже самые простые вещи можно «усложнить» стильной обувью и аксессуарами — не всегда есть время или желание продумывать все детали одежды, а вот надеть брутальные ботинки или украсить руки кольцами можно буквально за пару минут.

Белую футболку и простые джинсы можно сочетать с белыми же кедами. Или с черными кожаными ботинками на массивной подошве — если хочется выглядеть ярче. Еще яркости добавят кольца или колье, а также серьги: от гвоздиков до крупных колец, которые привлекут внимание к лицу".

В зависимости от ситуации

В сезон холодов важно правильно выбрать верхнюю одежду. Делая выбор, необходимо также учитывать ваш образ жизни. Стилист Инна Симашева уточняет: "Если вы водите, длинная верхняя одежда неудобна: вам нужна куртка, полупальто или короткий пуховик. Если вы просыпаетесь в 11 утра, не спеша вплываете в новый день, садитесь за компьютер, ваши "10 вещей" будут выглядеть совершенно иначе: удобная домашняя одежда, мягкий трикотаж, возможно, домашний пиджак поверх пижамных шорт, чтобы провести эфир".

Базовый гардероб Симашева определяет как набор из 7-15 вещей, уместных в любой ситуации:

"1-2 жакета 2-3 поясных изделия либо 1-2 + 1 платье 3-4 топа 1-2 сумки 1-2 пары обуви 1-2 аксессуара. Цвета: 1) «контраст»: один основной цветовой контраст. Зеленый + розовый, фиолетовый + желтый и так далее; 1-2 базовых цвета: серый, черный, белый, бежевый, темно-синий 2) «моно»: один основной цвет + поддержка 2-3 базовыми. Слои –позволяют одним выстрелом (вещью) догонять многих зайцев (образы): жакет универсальный – ко всем низам и топам. Рубашка на пуговицах, чтобы носить самостоятельно или поверх топов/платьев. Трикотаж – свободный, чтобы носить поверх платья или топа. Платье – варианты на пуговицах (можно поверх шорт с топами), бельевые (можно под трикотаж и рубашки)".

Необходимый минимум

Но в некоторых случаях гардероб может состоять буквально из двух-трёх вещей в сочетании с аксессуарами. Такого мнения придерживается основатель бренда женской одежды Hombres Libres Ксения Владимировна:

"Для того, чтобы быть стильной достаточно иметь базовый гардероб - джинсы и футболку! Добавляем аксессуары, меняем обувь и для большинства жизненных ситуаций этого достаточно. Не верите? Давайте разберем по пунктам.

Футболка с джинсами, на плечи накинуть пиджак, на ноги туфли, добавить бижутерию с четкими линиями, без завиточков, сумка с четкими линиями – деловой стиль готов, идем на работу.

После работы снимаешь пиджак, на плечи рюкзачок – и вот уже у тебя спортивный стиль, можно идти на прогулку, на фитнесс, в бар с друзьями.

Захотела пойти на свидание, надела летнюю шляпку, вязаную сумку, сандалии с ремешками, сережки-цветочки, плетеный браслет и вот уже этнический стиль – оригинально, мило, свежо, соблазнительно.

А если свидание романтическое, многообещающее – вместо сандалий надеваем туфли на шпильке, поверх футболки блузку и волосы локонами, серьги со стразиками, макияж – ты неотразима". На светское мероприятие в джинсах вряд ли можно пойти, но 95% жизни большинства из нас проходит вне подобных мероприятий, не так ли? Базовый гардероб не для светской жизни, а для обычной. Хотя и он не исключает наличия пары элегантных платьев/блузок.