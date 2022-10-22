Особенности сочетания женских джинсов с кардиганом

Кардиган – это базовый элемент женского гардероба, который хорошо сочетается с другой одеждой. Например, можно создать гармоничный образ в стиле кэжуал с обычными джинсами, если правильно подобать модели. Виды женских кардиганов

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Коротким – классический вариант, доходящий до талии;

Длинным – до линии беде или до щиколоток, с поясом или ремешком;

С капюшоном – кофта с пуговицами или без них;

С рукавами или без рукавов. Кардиганы различаются материалом изготовления, они бывают вязаными и трикотажными. Первые рассчитаны на прохладную погоду, вторые подходят для летних вечеров или для помещений. Очень популярны модели oversize, скрывающие недочеты фигуры. Кроме того, женский кардиган может быть:

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Существуют еще туники-кардиганы длиной до колен, варианты в виде жилетов, легкие и утепленные модели. Такой предмет гардероба универсален, его легко комбинировать с одеждой различных стилей, создавая выразительные образы.

Сочетание кардигана и джинсов в стиле кэжуал

Кардиганы можно носить с джинсами, причем от скинни до классических. Под короткую модель подойдут свободные брюки, получится повседневный комплект. Другой вариант – короткий кардиган с узкими джинсами. Он хорош для прогулок, вечеринок, встреч с друзьями. Укороченную кофту и женские джинсы с высокой посадкой дополнят однотонный топ и туфли на каблуке или балетки.

Классические брюки с кардиганом свободного кроя на молнии или на пуговицах для повседневного образа;

Прямые джинсы с вязаным кардиганом для работы;

Зауженные штаны и длинный ассиметричный жакет в качестве праздничного лука;

Кардиган oversize с классическим джинсами для прогулки;

Кофта с капюшоном и карманами под капри или скинни для спортивного образа. Длинный кардиган дает возможность составлять разнообразные комплекты с джинсами:

Можно комбинировать кардиганы с джинсами-бойфрендами. Для этой цели стоит выбрать укороченную модель или длинную, но с асимметрией подола. Кардиган без рукавов интересно смотрится с джинсами, расклешенными от колена.

В качестве дополнения к джинсам и кардигану можно рассмотреть блузу, кофту с круглым вырезом или топ, а зимой – тонкую водолазку. В теплое время к такому сочетанию подойдет футболка.