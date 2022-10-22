Особенности сочетания женских джинсов с кардиганом

Кардиган – это базовый элемент женского гардероба, который хорошо сочетается с другой одеждой. Например, можно создать гармоничный образ в стиле кэжуал с обычными джинсами, если правильно подобать модели. Виды женских кардиганов
Существуют еще туники-кардиганы длиной до колен, варианты в виде жилетов, легкие и утепленные модели. Такой предмет гардероба универсален, его легко комбинировать с одеждой различных стилей, создавая выразительные образы.
Кардиганы можно носить с джинсами, причем от скинни до классических. Под короткую модель подойдут свободные брюки, получится повседневный комплект. Другой вариант – короткий кардиган с узкими джинсами. Он хорош для прогулок, вечеринок, встреч с друзьями. Укороченную кофту и женские джинсы с высокой посадкой дополнят однотонный топ и туфли на каблуке или балетки.
Можно комбинировать кардиганы с джинсами-бойфрендами. Для этой цели стоит выбрать укороченную модель или длинную, но с асимметрией подола. Кардиган без рукавов интересно смотрится с джинсами, расклешенными от колена.
В качестве дополнения к джинсам и кардигану можно рассмотреть блузу, кофту с круглым вырезом или топ, а зимой – тонкую водолазку. В теплое время к такому сочетанию подойдет футболка.
Джинсы и кардиган – универсальные предметы гардероба, которые одинаково хорошо комбинируются с другими вещами и между собой. Важно обратить внимание на цветовую гамму, а также подобрать к такому комплекту подходящую обувь. Не будут лишними и модные аксессуары.