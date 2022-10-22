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2 часа назад

Особенности сочетания женских джинсов с кардиганом

Первоисточник

Кардиган – это базовый элемент женского гардероба, который хорошо сочетается с другой одеждой. Например, можно создать гармоничный образ в стиле кэжуал с обычными джинсами, если правильно подобать модели. Виды женских кардиганов

Особенности сочетания женских джинсов с кардиганом
Фото: ПервоисточникПервоисточник
Кардиганы различаются материалом изготовления, они бывают вязаными и трикотажными. Первые рассчитаны на прохладную погоду, вторые подходят для летних вечеров или для помещений. Очень популярны модели oversize, скрывающие недочеты фигуры. Кроме того, женский кардиган может быть:
  • Коротким – классический вариант, доходящий до талии;
  • Длинным – до линии беде или до щиколоток, с поясом или ремешком;
  • С капюшоном – кофта с пуговицами или без них;
  • С рукавами или без рукавов.
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Существуют еще туники-кардиганы длиной до колен, варианты в виде жилетов, легкие и утепленные модели. Такой предмет гардероба универсален, его легко комбинировать с одеждой различных стилей, создавая выразительные образы.

Сочетание кардигана и джинсов в стиле кэжуал

Кардиганы можно носить с джинсами, причем от скинни до классических. Под короткую модель подойдут свободные брюки, получится повседневный комплект. Другой вариант – короткий кардиган с узкими джинсами. Он хорош для прогулок, вечеринок, встреч с друзьями. Укороченную кофту и женские джинсы с высокой посадкой дополнят однотонный топ и туфли на каблуке или балетки.

Длинный кардиган дает возможность составлять разнообразные комплекты с джинсами:
  • Классические брюки с кардиганом свободного кроя на молнии или на пуговицах для повседневного образа;
  • Прямые джинсы с вязаным кардиганом для работы;
  • Зауженные штаны и длинный ассиметричный жакет в качестве праздничного лука;
  • Кардиган oversize с классическим джинсами для прогулки;
  • Кофта с капюшоном и карманами под капри или скинни для спортивного образа.

Можно комбинировать кардиганы с джинсами-бойфрендами. Для этой цели стоит выбрать укороченную модель или длинную, но с асимметрией подола. Кардиган без рукавов интересно смотрится с джинсами, расклешенными от колена.

В качестве дополнения к джинсам и кардигану можно рассмотреть блузу, кофту с круглым вырезом или топ, а зимой – тонкую водолазку. В теплое время к такому сочетанию подойдет футболка.

Джинсы и кардиган – универсальные предметы гардероба, которые одинаково хорошо комбинируются с другими вещами и между собой. Важно обратить внимание на цветовую гамму, а также подобрать к такому комплекту подходящую обувь. Не будут лишними и модные аксессуары.

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