Стилист перечислила правила создания монохромного образа

Правила создания грамотных образов в монохромном стиле, ставшем одним из трендов этой осени, перечислила в беседе с «Мослентой» стилист, имиджмейкер, ведущая телеканала FASHION TV Россия Ольга Беликова.

Фото: Мослента Мослента

«Монохром — это сочетание вещей одной цветовой гаммы в одном наряде. Важно понимать, что такую комбинацию составляют не из одежды одного и того же оттенка, а из вещей разных оттенков одного цвета», — сказала известный стилист.

У каждого цвета есть теплые и холодные тона, в монохромности может присутствовать как сочетание «холоднее-теплее», так и «светлее-темнее», уточнила Беликова. Однако сначала стоит понять, подходит ли вам конкретный цвет вообще, а уже потом разбираться с наиболее подходящими оттенками.

«Правильно подобранные тона визуально омолаживают, делают образ свежее и приятнее. При выборе не забывайте учитывать цвет своих глаз, цвет кожи и цвет волос», — отметила имиджмейкер.

Стилист посоветовала комбинировать текстуры: мех, вельвет, бархат, замша, деним, шифон и так далее.

«Это сделает наряд визуально многослойным, интересным, а также поможет подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки», — объяснила собеседница «Мосленты».