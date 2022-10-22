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2 часа назад

Стилист перечислила правила создания грамотного монохромного образа

Мослента

Правила создания грамотных образов в монохромном стиле, ставшем одним из трендов этой осени, перечислила в беседе с «Мослентой» стилист, имиджмейкер, ведущая телеканала FASHION TV Россия Ольга Беликова.

Стилист перечислила правила создания монохромного образа
Фото: МослентаМослента

«Монохром — это сочетание вещей одной цветовой гаммы в одном наряде. Важно понимать, что такую комбинацию составляют не из одежды одного и того же оттенка, а из вещей разных оттенков одного цвета», — сказала известный стилист.

У каждого цвета есть теплые и холодные тона, в монохромности может присутствовать как сочетание «холоднее-теплее», так и «светлее-темнее», уточнила Беликова. Однако сначала стоит понять, подходит ли вам конкретный цвет вообще, а уже потом разбираться с наиболее подходящими оттенками.

«Правильно подобранные тона визуально омолаживают, делают образ свежее и приятнее. При выборе не забывайте учитывать цвет своих глаз, цвет кожи и цвет волос», — отметила имиджмейкер.

Стилист посоветовала комбинировать текстуры: мех, вельвет, бархат, замша, деним, шифон и так далее.

«Это сделает наряд визуально многослойным, интересным, а также поможет подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки», — объяснила собеседница «Мосленты».

Беликова также порекомендовала не бояться дополнять монохромные образы подходящими по цвету аксессуарами или принтами. По ее мнению, любой такой наряд требует дополнений в виде сумок, часов, браслетов или обуви с деталями, в противном случае он станет «плоским» и скучным. То же самое можно сказать и о принтах, помогающих монохромным образам становиться более интересными, отметила стилист.

Мода,Ольга Беликова,
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