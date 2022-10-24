Деми Мур снялась в куртке на голое тело и восхитила фанатов

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур поделилась снимками в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

59-летняя знаменитость снялась в зеркало ванной комнаты в оранжевой расстегнутой куртке на голое тело, представленной в ассортименте бренда Glenda Bailey. На размещенных изображениях видно, что волосы телезвезды распущены и спрятаны под капюшоном верхней одежды, а на ее лице полностью отсутствует макияж.