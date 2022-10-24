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53 минуты назад

59-летняя Деми Мур снялась в куртке на голое тело и восхитила фанатов

Lenta.ru

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур поделилась снимками в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Деми Мур снялась в куртке на голое тело и восхитила фанатов
Фото: Кадр из фильма "Солдат Джейн"Кадр из фильма "Солдат Джейн"

59-летняя знаменитость снялась в зеркало ванной комнаты в оранжевой расстегнутой куртке на голое тело, представленной в ассортименте бренда Glenda Bailey. На размещенных изображениях видно, что волосы телезвезды распущены и спрятаны под капюшоном верхней одежды, а на ее лице полностью отсутствует макияж.

«Живу в своей новой куртке», — подписала экс-манекенщица публикацию, которая набрала более 52 тысяч лайков.

Lenta.ru

Поклонники восхитились внешним видом Мур в комментариях под постом.

«Красотка», «Прекрасная женщина», «Выглядишь шикарно», «Самая красивая», «Лучшая реклама», — высказывалис

Мода,Мур Деми,
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